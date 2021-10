« Si tes rêves ne te font pas peur, c’est qu’ils ne sont pas assez grands ». Gilles et Nathan, deux Belges, n’ont pas eu peur de voir grand, très grand. Ils se sont lancés le défi fou de réaliser, en avril 2022, un triathlon au Groenland combinant expédition polaire, kayak de mer et escalade sur une durée de 5 mois, en autonomie totale.

En guise de préparation, quoi de mieux que de s’attaquer à l’une des voies d’escalade les plus mythiques au monde. The Nose, à El Capitan dans la Vallée de Yosemite aux États-Unis. Réputée pour sa technicité, cette voie de Big Wall est réservée à l’élite de la discipline.

« On parle d’un Big Wall à partir du moment où c’est vraiment grand. Un bout de rocher vertical de plus de 500 mètres. Tu dois dormir sur la paroi pour arriver en haut. Tu as besoin de plusieurs jours. On part dans un voyage vertical. » raconte le Belge.

© Nanok Expedition

Un voyage vertical de 4 jours, en autonomie totale. Après de nombreux moments de doute, d’appréhension mais surtout de préparation minutieuse, les deux Belges se sont lancés sur la voie.

« On s’est lancé dans cette paroi gigantesque, alors on a tout préparé. Et du coup, 5 heures du matin, on part. On avait bien étudié la voie. » expliquent les deux aventuriers.

Leur ascension aura duré 4 jours. Durant 4 jours, les deux aventuriers vivaient donc sur la paroi. Il fallut par exemple apprendre à dormir sur un portaledge, une petite plateforme permettant de s’allonger dans un minimum de confort. Autant d’efforts pour finalement arriver au moment tant attendu, le sommet. La libération mais surtout la fierté commune de l’exploit accompli.

« Quatrième jour, à fond la caisse, on allait en sortir. Et cette journée-là, j’ai senti que j’ai vraiment pu donner plus. Et à deux, la dynamique passait hyper bien. Je crois qu’on n’a jamais vu Gilles et moi aussi heureux quand on grimpait. Et on est arrivé au-dessus, on a touché cet arbre mythique. Aller toucher cet arbre mythique qui signe la fin de l’ascension. » racontent les deux aventuriers.

© Nanok Expedition

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

La partie Big Wall : Au terme de déjà 3-4 mois d'effort, ils termineront leur expédition par l'ouverture d'un "big wall" dans la région des fjords du Cap Farewell. En effet cette région est parsemée de nombreuses grandes parois de 1000 m et plus, et bon nombre d'entre elles n'ont encore jamais été gravies. Ils ambitionnent donc d'ouvrir leur propre voie en style "big wall" et de terminer leur expédition en hauteur et en beauté !

© Nanok Expedition

