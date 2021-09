C’est dans son magasin familial « Matos » que nous avons rencontré Alex Maes. En sortie d’une période de Covid compliquée, on s’attendait à voir un athlète découragé mais on a trouvé un homme rempli de projets, d’idées et d’envies.

Alex a toujours été bercé par le monde du kitesurfer grâce à ses parents, propriétaires du magasin familial.

« Et à 18 ans, j’ai fini mes humanités ici en Belgique, et j’ai décidé de devenir prof de kitesurf, pour pouvoir voyager et c’est comme ça que j’ai commencé. Avec l’aide de mes parents aussi. Ils m’ont beaucoup aidé, ils m’ont présenté aux bonnes personnes. J’ai les bons contacts aussi depuis tout jeune. Ça a été une progression de mes 18 à 20 ans, et après, à 20 ans, j’ai décroché mon premier contrat pour une marque de kitesurf qui s’appelle Cabrinha, qui est l’une des plus grosses marques de kite. » nous raconte Alex.

© Alex Maes

Comme beaucoup d’autres sports, le monde du kitesurf et ses compétitions ont été mis en pause durant les mois derniers. Mais les activités reprennent doucement et Alex se dit motivé pour la suite. Le kitesurfer est un sport en croissance constante. De plus en plus de sportif s’essaye à ce sport qui, comme l’explique Alex Maes, est très complet et accessible.

« Ce qui est bien avec le kite, c’est que ça englobe plein de disciplines différentes. On peut faire du freestyle, du bigair, de la course, du foil. Il y en a vraiment pour tout le monde. » développe le sportif.

Quand on parle de projets avec Alex Maes, ce ne sont pas les idées qui lui manquent. Désireux de créer toujours plus de contenus vidéos ; le milieu où il se sent le plus à l’aise, il attend de pouvoir à nouveau voyager afin de nous proposer du contenu toujours plus impressionnant et qualitatif.

Alex est également représentant pour l’Europe de la marque de foil électrique « Lift Foils ». Cette collaboration avec la marque occupe une grande partie de son temps. Combiné avec la gestion du magasin familial et d’autres projets, le moins qu’on puisse dire est qu’Alex n’est pas prêt de s’ennuyer.

Suivez les aventures d’Alex Maes ici :

Lien Matos: https://www.matos.be/

Lien Alex Maes: https://www.instagram.com/alexmaes__/?hl=fr