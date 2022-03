C’est une histoire exceptionnelle que nous propose le freerider Fabian Lentsch.

Ce skieur autrichien est parti avec des copains en Iran pour voir les possibilités qu’offre les montagnes perses. Problème, le confinement arrive et ses amis rentrent en Europe. L’ambassade d'Autriche et sa famille lui demande de rentrer. Fabian réflechit et décide de rester en Iran pour découvrir les montagnes et la vie sur place. Avec Moritz, le cameraman qui lui aussi fait ce choix.

Fabian apprend le farsi, et commence une aventure de presque un an. Comme toujours, il y a des hauts et des bas, des tensions liées au Covid et des rencontres avec les iraniens qui resteront à jamais gravées dans les mémoires. Le freerider et son caméraman découvrent des spots de ski superbes, une poudreuse à couper le souffle et ils réaliseront des runs d’une belle intensité.

Au final « A foreign Native » est né. Un film documentaire sur cette plongée dans l’univers du ski iranien. Une découverte des pentes et des possibilités de freeride de ce pays aux milles ressources. Et surtout un film qui retrace une aventure exceptionnelle, avec des gens merveilleux.

A voir sur Red bull TV en accès libre .