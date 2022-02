Un père 10 fois champion du monde, un grand-père 4 fois champion du monde et un sponsor ailé, Red Bull ; le moins qu’on puisse dire c’est que le jeune pilote de motocross Belge, Liam Everts, est bien entouré et prêt à prendre la relève.

Tout comme la légende Stefan Everts à son apogée, son fils Liam enflamme les circuits avec son casque Red Bull. Et ce casque, il n’est pas donné à tout le monde. Il faut dire que le talent est déjà bien présent chez ce jeune de 16 ans. La tête remplie de projets et d’ambition, quand on demande aux Everts quels sont leurs objectifs, l’envie de se développer et surtout de profiter à 200% de cette belle passion se fait très rapidement sentir.

Une nouvelle saison

Liam Everts est prêt pour la nouvelle saison de MX2 qui commence ce week-end à Matterley Basin, au Royaume-Uni. Il mettra tout en œuvre pour faire honneur à ce légendaire numéro 72. En guise d'échauffement, il a fait le tour de sa maison, où il présente ses motos pour 2022 et où est exposée l'incroyable collection de souvenirs de MX de son père Stefan.

« Il faut avoir une grande confiance en soi et croire que l'on est le meilleur. Je suis l'un des rares à passer au championnat du monde. D'une certaine manière, je suis mon plus grand concurrent. Je suis très exigeant. J'ai placé la barre haut. Je veux être au mieux de ma forme et ne pas conduire comme un idiot (rires). J'essaie toujours de gagner, mais je dois d'abord atteindre le top 10 et ensuite continuer à avancer. » explique Liam Everts.

« Le niveau aux championnats du monde est beaucoup plus élevé que dans la classe européenne. Cela fera une différence pour moi. Tout est plus rapide et plus dur. Ces gars-là n'ont pas peur de te donner un coup de coude de temps en temps (rires). Ce ne sera pas facile, mais j'aime les défis ! C'est toujours un peu difficile de trouver son rythme en début de saison, mais l'objectif est de progresser tout au long de l'année. Je veux juste faire de mon mieux et gérer le stress d'une course. Si je peux, j'aimerais aussi refaire le Motocross des Nations en Amérique. S'amuser dans ce que l'on fait, ça reste la chose la plus importante. » développe Liam.

Faire du motocross avec Liam Everts ?

Jouez au quiz de Liam, et si vous obtenez le meilleur score, gagnez une journée sur la piste de notre héros MX2. Tout le monde peut participer.

« Ce sera très amusant ! Je suis impatient de partager ma passion pour ce sport et mes expériences, et d'explorer le circuit avec un fan. » explique Liam Everts.

Mais Red Bull On Track ne se limite pas à Liam. Thierry Neuville - qui vise la victoire en Suède la semaine prochaine - et Guillaume de Mevius - qui vient de terminer son premier Rallye Dakar - sont également impatients de passer la journée avec un fan !

