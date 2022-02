2022 est l'année des aventuriers pour la marque américaine Garmin. Après le tout récent lancement de la montre Fénix 7 très attendue au sein de la communauté du trailrunning, ainsi que de la nouvelle Epix, Garmin a dévoilé une mise à jour de l'inReach Mini 2, cet appareil de communication satellite compact qui garantit une communication bidirectionnelle et des alertes SOS dans les zones les plus difficiles d’accès et les plus reculées.

Objectif: que n’importe quelle expédition puisse se dérouler en toute sécurité. L'appareil est extrêmement léger (100 grammes) et offre jusqu'à 30 jours d'autonomie. Ce qui permet de partir à l’aventure l’esprit tranquille.

© Garmin

"La communication peut s'avérer cruciale dans toute expédition et le meilleur entrainement est de se préparer à toute éventualité", indique l'alpiniste chevronnée Sofie Lenaerts. "C'est pourquoi ces systèmes de communication, tels que l’inReach Mini 2, sont devenus des partenaires de confiance pour tous ceux qui s'aventurent sur des terres inconnues."

Sofie Lenaerts escalade actuellement le Manaslu au Népal. "J'ai pris l'inReach avec moi afin de pouvoir toujours partager ma position pendant mes expéditions en cas d'urgence, mais il s'est aussi avéré être un outil fantastique pour rester en contact avec mes proches et publier régulièrement des mises à jour sur mes réseaux sociaux. Lorsqu'il fait -15 degrés dans ma tente, les messages de mes amis et de ma famille sont particulièrement réconfortants. L'inReach me rassure, ainsi que tous ceux qui suivent de près mon aventure, d'autant plus que nous sommes souvent dans des conditions d'avalanche."

© Garmin



L'inReach Mini 2 en bref