En pleine nature depuis plus de 20 jours, Gilles Denis et Nathan Goffart, deux aventuriers belges, continuent leur expédition hors du commun. Ils sont arrivés au mythique DYE-2, station radar anti-nucléaire abandonnée au milieu du Groenland.

Les deux aventuriers belges, en direct du Groenland, nous laissent un message et nous expliquent le déroulement de leur expédition. Une expédition hors du commun, soutenue par de nombreux centres de recherches en Belgique et dans le monde. Un objectif sportif mais également scientifique. Dans un monde où il n’y a plus de terres à découvrir, mais seulement une planète à protéger, le rôle des aventuriers est essentiel.

© Nanok Expedition



Le point culminant

Après avoir passé une nuit insolite dans la mythique DYE-2, station radar anti-nucléaire abandonnée au milieu du Groenland, les deux aventuriers continuent leur aventure jusqu’au point culminant de leur traversée polaire.

« L'équipe Nanok est arrivée au point le plus haut de son parcours, 2474 m, aussi appelée Saddle Station car notre partenaire scientifique de Copenhague (GEUS) y a installé une petite antenne d'observation météo, etc. Au terme du 26eme jour depuis notre départ, nous sommes enfin arrivés à la moitié géographique de notre traversée. Pulkas lourdes, difficultés avérées de concilier expédition sportive et scientifique (mais pas impossible !!), obligations aux sponsors, production d'un film : tout ça nous a pas mal ralenti... Gilles a son hernie au bas du dos qui le fait un peu souffrir, et une fatigue générale qui le ralenti aussi malgré un excellent mental. Nathan, mis à part des petits soucis aux pieds, est en top forme comme d'hab ;-) Maintenant nous devrons faire en 10 jours la distance parcourue en 26 !!! Challenge. Mais ! Nous allons nous délester ici de plusieurs dizaines de kilos (il était prévu de laisser ici le gros du matériel scientifique, qui sera récupéré dans un mois par une équipe de scientifiques Danois du GEUS) ET nous entamons la descente. Ceci nous fait croire que cette arrivée prévue au 20 Mai est toujours dans nos cordes. Vengaaa !!! » raconte les deux Belges.

© Nanok Expedition

Nanok expédition ?

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

L’ouverture d’un Big Wall : Au terme de déjà 3-4 mois d'effort, ils termineront leur expédition par l'ouverture d'un "big wall" dans la région des fjords du Cap Farewell. En effet cette région est parsemée de nombreuses grandes parois de 1000 m et plus, et bon nombre d'entre elles n'ont encore jamais été gravies. Ils ambitionnent donc d'ouvrir leur propre voie en style "big wall" et de terminer leur expédition en hauteur et en beauté !

© Nanok Expedition

Le projet Nanok est accompagné par l’agence Clyde and Bonnie et par le photographe Sylvain Crasset

Clyde and Bonnie, alias Nicolas Hubin et Charlotte Creplet, accompagnent des entrepreneurs depuis plus de 10 ans dans le développement de leur projet. Le projet Nanok était un défi de plus que Clyde et Bonnie voulait relever.

Site: https://clydeandbonnie.be/

Instagram : @clyde.and.bonnie_adventure

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de ce projet hors normes.

Instagram : @sylvain_crsst

