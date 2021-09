Le samedi 25 juillet 2020, le grimpeur Belge Siebe Vanhee a terminé une rare journée d'ascension libre du mythique "Orbayu" (8c / 500m) sur le Naranjo De Bulnes dans le parc national Picos de Europa en Espagne.

Créée en 2009 par les légendaires frères Basques Iker et Enko Pou, Orbayu n'a été vaincue qu’à seulement quelques reprises. Avec cet exploit, Siebe entre donc dans la liste très privée des grimpeurs d’Orbayu.

© Siebe Vanhee

« On parle d’un Big Wall à partir du moment où c’est vraiment grand. Un bout de rocher vertical de plus de 500 mètres. Tu dois dormir sur la paroi pour arriver en haut. Tu as besoin de plusieurs jours. On part dans un voyage vertical. » raconte le Belge.

La base du Big Wall se situe à 2 heures de marche du camp de base. Siebe se souvient très bien du jour où il se sentait prêt et durant les 2 heures de marche, il répétait dans sa tête l’enchainement des prises et savait qu’il était capable de le faire. Cette marche l’a vraiment marqué comme étant un des meilleurs moments de son exploit, un moment où il se sentait en confiance.

Une ascension nécessitant une détermination et une précision incroyables.

Siebe Vanhee est un athlète The North Face; ses projets se mettent en place grâce à eux.