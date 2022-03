L'étape n°4 du Freeride World Tour 2022 s'est achevée ce lundi à Fieberbrunn, en Autriche. En tant qu'avant-dernière épreuve de la saison, la pression était plus forte que jamais alors que les riders se sont battus pour consolider leur classement et continuer la course au titre mondial. Une fois de plus, une étape pleine de surprises.

Alors que Fieberbrunn est une destination incontournable pour le Freeride World Tour presque depuis sa création, accueillant un événement chaque année depuis 2009, les organisateurs ont célébré aujourd'hui le renouvellement du contrat avec Bergbahnen Fieberbrunn pour les 5 prochaines années !

L’histoire du FWT a été marquée une deuxième fois, avec le nouveau format de compétition inédit qui offrait aux riders non pas une, mais deux descentes, seul le meilleur résultat étant retenu. Malgré des conditions difficiles sur la montagne intimidante du Wildseeloder, le décor était planté pour une journée de compétition intense qui a comporté des chutes et des podiums inoubliables.

Ski femmes

La compétition a débuté avec Ski Femmes. Le format à deux manches nécessitant un départ très tôt, et la neige étant difficile, cela n'a pourtant pas empêché la gagnante de la catégorie Jess Hotter (NZL) de livrer un spectacle mémorable grâce à son ski très technique. Hedvig Wessel (NOR) a amélioré son premier résultat grâce à un deuxième run agressif qui lui a valu la 2e place. La 3e était la championne du monde 2021, Elisabeth Gerritzen (SUI).

« J'ai subi une très lourde chute lors de mon deuxième run, mais heureusement, mon premier a été assez bon pour remporter l'épreuve. Je suis ravie de la victoire, mais j'ai encore ma revanche à prendre sur le Wildseeloder et j'ai déjà hâte de revenir l'année prochaine. » explique Jessica Hotter.

Ski hommes

La catégorie Ski Hommes a suivi, et pour la deuxième fois de la saison 2022, une wildcard a remporté la victoire. Max Hitzig (AUT) a remporté la journée avec un run créatif comprenant deux 360 et un backflip massif. Hitzig a également obtenu sa qualification pour le FWT 2023 grâce à ses récents résultats aux Freeride World Qualifier Finals, et sera clairement une force à l'avenir. En 2ème place, Carl Regnér Eriksson (SWE), suivi en 3ème position par Leo Slemmet (FRA).

« C'est vraiment incroyable d'être ici, c'est un très bel endroit et le lieu était parfait aujourd'hui. Il y a deux semaines, je n'étais nulle part, et maintenant je suis au sommet d'un podium FWT à Fieberbrunn. Pour le moment, cela semble irréel ! » développe Max Hitzig.

Snowboard hommes

En Snowboard Hommes, les meilleurs riders se sont fortement appuyés sur le format à deux manches. Blake Moller (USA) malgré sa chute lors de sa première descente, a remporté l'épreuve grâce à un run fluide qui comportait deux grands sauts de falaise et un 360 à vitesse de pointe. En 2e place, Cody Bramwell (GBR) a également utilisé son deuxième run pour grimper dans le classement. Ludovic Guillot-Diat (FRA) a pris la troisième place.

« Je n’ai jamais autant perdu mon contrôle que lors de mon premier run, donc c'était vraiment bien un soulagement de remporter l’étape grâce à ma seconde descente ! J'ai été aussi vite que possible en haut, j'ai trouvé un air différent au milieu, puis j'ai ajouté l'air final que Camille Armand m'a inspiré. » explique Blake Moller.

Snowboard femmes

Les Snowboard Femmes étaient les dernières rideuses de la journée. Tiphanie Perrotin (FRA) a pris la première place avec une technique solide sur le côté gauche de la montagne, suivi de plusieurs airs dans la moitié inférieure de la face. Après Perrotin, l'actuelle meneuse de la catégorie Erika Vikander (USA) et Manuela Mandl (AUT).

« Je suis vraiment contente de mon résultat aujourd'hui. Je suis vraiment inspirée par ce lieu et cela m'a motivée à faire de mon mieux. Je me sens super heureuse et j'ai hâte d'être à Verbier. » déclare Tiphanie Perrotin (FRA).

Rendez-vous en Suisse

Les riders disposent désormais d'une pause de près de deux semaines afin de se préparer avant la dernière épreuve du FWT 2022 : le légendaire Xtreme Verbier (26 mars - 3 avril). Restez présents sur FreeRide by DH Les Sports + pour suivre cette fin de saison qui s’annonce exceptionnelle.

L’esprit unique du Freeride World Tour

Le freeride est la forme la plus pure de ski et de snowboard. Les riders s’élancent sur un versant de montagne naturel et inaltéré, sans parcours défini et sans chronomètre. Oubliez de placer des bâtons de slalom en bas de la montagne. Oubliez la construction de sauts, de half-pipes et de tables. Oubliez l'entretien des pistes. Les compétitions de freeride ont pour but de jouer avec les caractéristiques du terrain qui se trouvent sur n'importe quel versant de la montagne, dans le format le plus excitant et le plus élémentaire possible. Il y a une porte de départ au sommet et une porte d'arrivée en bas. C'est tout.

Pour évaluer un run, les juges utilisent un système de points de 0 à 100. L'objectif de ce système approuvé par les riders est d'avoir un système de jugement unifié pour toutes les compétitions de la FWT, FWQ et FJT et qui permet à chaque style de ride d'avoir la possibilité de gagner. Les juges sont entièrement certifiés et supervisés par un juge en chef. Ils utilisent une méthode évolutive mais il restera toujours un facteur humain qui pourrait conduire à des interprétations différentes de la descente. Cela fait partie du freeride en tant que sport et doit être accepté par les riders comme par les juges. Pour les épreuves du FWT, le jury est composé de 6 juges : 4 juges, 1 juge principal et 1 juge vidéo (3 provenant du monde du ski et 3 du monde du snowboard). Les critères de jugement sont : La difficulté de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et tricks et enfin la technique.

Retrouvez l’intégralité du Freeride World Tour 2022 sur FreeRide by DH Les Sports+.

