C’est en Afrique du Sud que se retrouvent chaque année les meilleurs riders VTT au monde. Sur des bosses surdimensionnées, ils font vibrer la communauté internationale. Cette année, nous avons eu droit à des sauts de plus de 27 mètres de la part des dames et à des Cali Rolls et Double Flips de la part des messieurs.

« Ma première fois au Darkfest et je n'arrivais pas à croire la taille des sauts. Aujourd'hui, j'ai touché le 27 mètres, ce qui était irréel ! Je suis tellement contente d’avoir réussi et d’ouvrir le jump aux femmes ! » - Robin Goomes

© Monster Energy & Eric Palmer

Robin Goomes et Casey Brown ont ouvert le saut goliath de 27 mètres du Darkfest et ont cimenté leur place dans les livres d'histoire en réalisant le plus long saut de terre à terre jamais effectué par une femme vététiste.

Un autre événement historique a eu lieu lorsque Chelsea Kimball a ouvert avec succès le Rocket Launchers à la fin du parcours pour les dames. Le "Mozart des sauts", qui est mondialement reconnu comme propulsant les riders dans les airs avec la plus grande amplitude et le plus grand airtime de tous les sauts du monde, a vu beaucoup d'accidents et d'os cassés au fil des ans. Suivies de près par Hannah Bergemann et Vero Sandler, les dames se sont attaquées aux sauts les plus hauts et les plus longs jamais effectués par des freeriders féminins.

© Monster Energy & Eric Palmer

« Les gars ont balancé des airs fous et des figures énormes, mais ce qui m'a le plus surpris et excité, c'est que les filles se sont attaquées aux plus grands sauts du monde... changeant le jeu sous nos yeux ! Les gars et les filles ont travaillé ensemble pour faire passer le freeride au niveau supérieur ! » - Sam Reynolds, organisateur et créateur du Darkfest.

Une édition rythmée par les femmes, de plus en plus mises en avant dans cette discipline. Avec le niveau actuel, les premières mondiales chez les femmes ne vont pas tarder à faire le tour du monde.

© Monster Energy & Ryan Franklin

Le sixième anniversaire du Darkfest

La sixième année du Darkfest accueille une liste des meilleurs Freeriders du monde, tous avec un appétit pour faire les plus grands sauts possibles. L'équipe de construction a passé 3 semaines à peaufiner le parcours à la perfection et cette semaine a accueilli l'un des plus grands rassemblements de VTT Freeriders depuis longtemps. Les grands noms venus des Etats-Unis comme Nicholi Rogatkin, Reed Boggs et Ethan Nell, rejoignent les héros du Darkfest comme Szymon Godziek, Adolf Silva, Brendan Fairclough et Sam Hodgson.

« Super heureux d'être de retour ici avec la team ! La liste de riders la plus grande et la plus épique que nous n’ayons jamais accueillie au Darkfest et le meilleur parcours jamais organisé. C'est génial d'avoir du sang neuf dans l'équipe ainsi que les héros habituels, et je suis impatient de voir ce qui va se passer cette semaine. » déclare Sam Reynolds.

© Monster Energy & Grant Mclachlan

Le Darkfest, c’est quoi ?

Le Darkfest est conçu et géré par les riders pour les riders, mettant en avant les meilleurs Freeriders du monde qui creusent et rident les plus gros sauts possibles sur un vélo. Les prix sont votés par les riders et sont remis aux gagnants après une semaine de run en forme de jam. L'événement, qui se déroule uniquement sur invitation, associe les freeriders les plus intrépides aux plus grands sauts de la planète et offre toujours une semaine incroyable de progression du freeride et de ce qui est possible sur un vélo de descente. Sam Reynolds, le créateur et protagoniste du Darkfest, a mis sur pied tout l'événement dans un climat d’incertitude lié au Covid.

© Monster Energy & Eric Palmer

Avec une vitesse de descente de plus de 75 km/h sur la piste et des dimensions impressionnantes, les sauts du parcours du Darkfest sont parmi les plus grands sauts en terre battue jamais construits. Le parcours est conçu pour repousser les limites de ce qui est possible sur un vélo, et donner aux athlètes l'occasion de lancer des figures progressives qui donnent au sport une toute nouvelle direction.

