A l’occasion de la semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre 2021, il est nécessaire de rappeler l’importance du port du casque dans le sport, et plus particulièrement à vélo. C’est également à cette occasion qu’AG lance une opération « Safety First » afin de rappeler, surtout aux petits mais aux grands aussi, que c’est toujours la sécurité qui doit avoir la priorité.

Depuis plusieurs années, l’utilisation du vélo est en nette augmentation. Que ce soit pour se rendre sur son lieu de travail ou simplement pour partager un moment entre ami, le vélo est devenu une réelle habitude. Cependant, à vélo et plus généralement lors de la pratique d’un sport, un accident est vite arrivé. Dans un milieu où le risque est omniprésent, il est important d’adopter les bons réflexes dès le plus jeune âge.

A vélo par exemple, les plus grands champions portent tous un casque. Que ce soit dans le milieu des sports extrêmes, ou simplement lors de disciplines olympiques de cyclisme récemment misent en lumière, le casque n’est pas une option. Le port du casque est une garantie de continuer à pratiquer son sport librement, durablement tout en restant maitre de ses déplacements. Mais c’est aussi et surtout une manière d’affirmer son style ! Chaque sportif professionnel se doit d’avoir un casque personnalisé, qui lui ressemble.

© AG

A l’occasion de la semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre 2021, AG lance une opération « Safety First » afin de rappeler que c’est toujours la sécurité qui doit avoir la priorité. Pour joindre l’utile à l’agréable, AG propose 2 activités, sous forme de concours, auxquelles les enfants peuvent prendre part : dessiner une décoration originale pour leur casque ou imaginer un nouvel équipement de sécurité inédit pour les cyclistes.

Pour un assureur comme AG, la mobilité et la sécurité sont des enjeux majeurs de notre société. Dans le cadre de la semaine de la mobilité, l’accent est mis sur l’intermodalité, c’est-à-dire le fait de combiner plusieurs modes de transport, même sur un même trajet. Il s’agit de nouveaux modes de déplacement, d’une nouvelle façon d’envisager la mobilité. Et ces bons réflexes sont à adopter dès le plus jeune âge. Parmi les solutions de mobilité à privilégier, on retrouve bien entendu le vélo. Une mobilité en douceur, à condition d’adopter les bons réflexes de sécurité dès le plus jeune âge.

© Jb Liautard & Red Bull

C’est dans cette optique qu’un double jeu concours a été lancé ce 13 septembre par AG. L’assureur invite petits et grands à se rendre sur www.agsafetyfirst.be. Sur le site, deux activités sont proposées aux enfants, auxquelles ils peuvent participer « en solo » ou « avec leur classe », avant le 10 octobre.