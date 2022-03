Frédéric Fugen est un pionnier du parachutisme moderne, et domine le monde vertical depuis plus d’une dizaine d’année. Avec ce saut et cette vidéo, il va encore un cran plus loin. c'est une mrmière mondiale qu'il réalise en mélangeant chute libre, speedriding et cerise sur le gateau, un saut particulier depuis un télésiège perché à 6500 mètres du sol.

Après avoir réussi un survol passionnant de la pyramide de Khéphren en Égypte et avoir séduit le monde en entrant dans un avion en plein vol, Fugen a décidé de mettre route se projet qui combine plusieurs disciplines.

L'idée du projet était que Fugen saute skis aux pieds d'une altitude de 6 500 m, enchaînant quelques figures de chute libre et atterrissant sur une pente en speedriding. Tout cela est une première mondiale et pour ajouter un peu de piment, il a décidé de se lancer d’un montgolfière à 3000 mètres.

Une grande partie de l'entraînement pour le projet s'est déroulé dans le ciel de Dubaï. Fred Fugen etait accompagné de son ami et cameraman Vincent Cotte sur plus de 150 sauts d'entraînement.

Une fois la phase "ski aérien" de la formation terminée, l'attention s'est déplacée vers La Clusaz en Haute-Savoie en France pour l'élément speedriding.

Le problème à surmonter ici était que l'aile de parachutisme de Fugen n'est pas celle habituellement utilisée pour la discipline. "C'est 8,2 m et ça fait vraiment des bombes ! Mais c'est une aile de parachutisme, pas de speedriding. On peut faire du speedride avec, mais ce n'est pas fait pour ça. J'ai dû m'habituer à tout le matos en faisant toutes sortes de runs, histoire de savoir ce que j'allais faire le jour J !" explique le sportif de l’extrême.

Et puis il i y a un vrai coup d’émotion pour la Clusaz, explique Fred "Nous habitions juste à côté avec Vince (son compagnon de toujours dans les soulflyers décédé en 2020 , NDLR) et nous faisions beaucoup de choses là-bas… mais la pente et l'altitude de la montagne correspondaient [aussi] à ce que je voulais faire. Comme la chorégraphie dure 45 secondes et colle avec un saut en parachute classique à 4000m, il a fallu rajouter ces 4000m au dessus du sommet que j'allais monter. Et le sommet de La Clusaz est à 2500m, ce qui nous a amené à 6500m.Au dessus, il faut de l'oxygène dans la chute libre et je voulais éviter cela car sauter avec un masque et des bouteilles est très contraignant."



"Ce vol est un hommage à Vince Reffet", explique le Français dans un communiqué. Son partenaire de vol durant 20 ans, avec qui ils formaient un inséparable duo de voltigeurs, les Soul Flyers, a tragiquement disparu en 2020, à 36 ans, lors d’un entrainement à Dubaï. "Nous avions imaginé ce projet ensemble en 2018, et avions commencé à nous entraîner tous les deux pour le réaliser. C’est lui qui a conçu le harnais mutant que j’utilise qui permet de passer de la chute libre au speedriding", commente Fred Fugen. "Vince est la personne avec qui j’ai passé le plus de temps dans ma vie. Notre relation était unique et rare : sans qu’on se parle, chacun était capable de savoir ce que l’autre pensait", avait confié Fred Fugen à Paris Match en 2021.