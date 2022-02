L’ENGADINSNOW est l'une des compétitions de freeride les plus anciennes des Alpes. Cet événement de freeride parallèle à Silvaplana est unique au monde et combine 20 ans d'innovation et de freeride. Un skieur freeride et un snowboardeur forment une équipe devant un paysage composé des fascinantes montagnes du canton des Grisons en Suisse.

Lors de cette passionnante épreuve à élimination directe, les juges récompenseront non seulement la difficulté de la ligne et des airs ainsi qu'un style de ride fluide, mais aussi l'impression générale des deux riders ensemble. C'est pourquoi les snowboardeurs et les skieurs doivent repenser leurs stratégies habituelles : ils doivent montrer une ligne magnifique, mais aussi convaincre les juges avec des innovations uniques.

© Quattro Media & ENGADINSNOW

Le rider du Freeride World Tour Tao Kreibich (AUT) et son compatriote Julian Überbacher (AUT) l’emportent en finale face aux Autrichiens Valentin Werner-Tutschku & Max Hitzig dans une finale palpitante. Les deux compétiteurs expérimentés ont touché presque tous les éléments de la falaise dans leur descente finale et ont montré quelques figures impressionnantes. Lucas Swieykowski et Juan Bergada d'Argentine se hissent à la 3ème place devant Patrick Ambühl (SUI)/Yannis Schleiss (SUI).

© Quattro Media & ENGADINSNOW

L'édition anniversaire de l'ENGADINSNOW by Dakine 2022 a eu lieu samedi (29 janvier 2022) dans les Grisons (GR) : Pour la 20ème fois, certains des meilleurs freeriders ont été invités à Silvaplana en Engadine (SUI). Sur la face nord du Corvatsch, à plus de 3000 mètres d'altitude, les athlètes se sont affrontés dans une compétition parallèle unique de freeride.

Retrouvez l’intégralité des compétitions snow sur FreeRide by DH Les Sports+.

