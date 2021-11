Notre compatriote Maxime « B-girl Madmax » Blieck se rendra à Gdansk, en Pologne, le samedi 6 novembre 2021 pour la prestigieuse Red Bull BC One World Final ! Le breaking, discipline olympique, au plus haut niveau, à suivre en direct en ligne et sur grand écran à Gand !

Suite à la confirmation il y a peu de temps de la présence du breaking comme étant officiellement discipline olympique, le monde de la Dance fait parler de lui. Avec des athlètes Belges de haut niveau dans la discipline, la Belgique n’a pas fini d’entendre parler de cette discipline. Une discipline qui évolue rapidement, au fil des tendances, des modes et évidemment des musiques.

Notre compatriote Maxime « B-girl Madmax » Blieck (22 ans) est l'un des meilleurs breakers au monde. La semaine prochaine, elle se rendra à Gdansk, en Pologne, pour la finale mondiale du Red Bull BC One, l'apothéose spectaculaire de la plus importante compétition de breaking 1vs1 au monde. Elle veut mieux faire que sa deuxième place de l'année dernière et s'entraîne dur depuis des mois pour être la meilleure possible. Vous ne manquerez pas une seconde de ses combats contre d'autres athlètes de classe mondiale le samedi 6 novembre 2021 à partir de 18 heures sur redbull.be/bcone et la page YouTube Red Bull BC One.

« Le line-up des b-girls est très intéressant. Tous les grands noms sont là cette année. La Red Bull BC One World Final est super big. C'est le nec plus ultra de la scène de breaking. Ce n'est pas donné à tout le monde de monter sur cette scène. Mon intention est principalement de montrer la version « renouvelée » de moi-même, de montrer mon art. Pour l'instant, je vois chaque bataille comme une bataille finale. Il faut faire attention à tout le monde, et c'est une chose positive. Lorsque j'ai remporté le Red Bull BC One E-Battle l'année dernière, j'espérais déjà pouvoir figurer dans un line-up aussi impressionnant. Je me suis entraînée très dur et je me suis concentrée sur le perfectionnement de ma technique. En conséquence, j'ai pu terminer régulièrement dans les trois premiers lors des grandes batailles et j'ai même remporté JBL Unbreakable ! » explique B-girl Madmax.

La B-girl Madmax ne se rend pas en Pologne seule. Le b-boy Lucky, de Charleroi, et la b-girl Kato, de Malines, ont remporté le Red Bull BC One Cypher Belgium - la qualification belge pour la finale mondiale - plus tôt cette année et pourront montrer leurs talents lors du Last Chance Cypher, le jeudi 4 novembre 2021. Les quatre meilleurs de cette compétition obtiendront également une place pour la grande finale du samedi 6 novembre. Croisons les doigts, car qui sait, peut-être que trois Belges se retrouveront bientôt sur la plus grande scène de breaking du monde.

Le breaking c’est également une jeune discipline olympique. Un nouveau monde qui s’ouvre aux nombreux athlètes de cette discipline. Cette confirmation sur le programme olympique amène cette discipline à sa juste place, celle de sport de haut niveau.

« Le fait que le breaking devienne une discipline olympique en 2024 est bien sûr très cool pour moi. Je suis heureuse que le breaking soit désormais considéré comme le sport de haut niveau qu'il est, par les breakers eux-mêmes et par le reste du monde. Maintenant qu'il y a plus d'investissements dans ce sport, beaucoup de breakers talentueux ont la possibilité de se développer professionnellement, d'acquérir de l'expérience à l'étranger et d'atteindre réellement un haut niveau. De nombreux danseurs méritent vraiment de pouvoir se montrer sur la scène internationale. Concrètement, cela signifie pour moi que je peux désormais me rendre dans un centre sportif pour m'entraîner et me préparer à des compétitions difficiles. Je m'y entraîne avec les gymnastes qui y sont toute l'année, et on remarque vraiment la différence de style de vie. » déclare B-girl Madmax.

La finale mondiale du Red Bull BC One peut être suivie en direct de plusieurs manières. En ligne, bien sûr, mais aussi lors de la watch party gratuite organisée par Together We Stand à Gand. Un grand nombre de breakers et d'amis de la B-girl Madmax s'y réuniront pour l'encourager.

- Jeudi 4 novembre 2021 - 20h00 à 22h00 // Last Chance Cypher avec Lucky et Kato // Retransmission en direct sur redbull.be/bcone

- Samedi 6 novembre 2021 - 18 h à 22 h // Finale mondiale Red Bull BC One avec la B-girl Madmax (et peut-être Lucky et/ou Kato) // Retransmission en direct sur redbull.be/bcone

- Samedi 6 novembre 2021 - 17 h à 23 h // Watch party gratuite à Together We Stand à Gand avec boissons, pizzas et la finale mondiale Red Bull BC One sur grand écran.

