Pousser un BMX aussi vite que possible sur une piste bosselée et pleine de virages. Voilà ce dont il a été question le week-end passé lors des Championnats du monde Red Bull UCI de Pump Track. Notre compatriote Aiko Gommers a remporté l'or et le très convoité maillot arc-en-ciel le weekend passé à Lisbonne.

Plus de 70 athlètes internationaux ont tout donné dans une lutte acharnée pour le maillot arc-en-ciel tant convoité. Et la meilleure parmi les femmes ? C'était notre compatriote Aiko Gommers (17) de Scherpenheuvel. Non seulement Aiko Gommers, mais aussi sa sœur Robyn Gommers et l'athlète olympique de BMX Elke Vanhoof sont allées au Portugal pour défendre nos couleurs belges. Elles ont terminé à une belle 9ème et 10ème place. Dans la catégorie des hommes, c'est le Français Eddy Clerte qui s'est couronné champion du monde.

« Je n'ai pas les mots. Je suis championne du monde ! C'est trop cool ! Je suis venue au Portugal sans aucune attente, juste pour le plaisir et pour voir jusqu'où j'irais. Et waw, j'ai gagné ! C'est incroyable. J'ai toujours fait du pump track, mais ce n'est que cette année que j'ai mis la barre plus haut. J'ai participé au Red Bull UCI Pump Track World Championship Qualifier à Bruxelles et j'ai gagné. Je suis tellement fière ! » déclare Aiko Gommers

© Red Bull Content Pool

À propos des Red Bull UCI Pump Track World Championships : La compétition a vu le jour en 2018 avec plus de 2 000 riders participant à 23 événements dans le monde entier. L'année suivante, Red Bull et l'UCI ont uni leurs forces et deux maillots arc-en-ciel ont été attribués pour la première fois, à Payton Ridenour et Tommy Zula. Cette année, le programme ne comprenait pas moins de 25 qualifications mondiales, ce qui ne fait que confirmer la croissance du sport.

Le Pump-Track c’est quoi ? Le Pump-Track est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés. Le but ? Aller le plus vite et repousser ses limites !

© Red Bull Content Pool

