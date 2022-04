<<< Suivez la compétition sur Red Bull TV >>>

Petrópolis est la ville natale du héros local et rider Henrique Avancini, le premier coureur de VTT brésilien à avoir remporté un titre mondial UCI lorsqu'il a participé aux Championnats du monde de marathon VTT UCI 2018. Il cherchera à remporter la victoire ce week-end alors qu'il sera rejoint sur la ligne de départ par les meilleurs coureurs de VTT XCO du monde. Seront notamment présents les vainqueurs de la Coupe du monde UCI Mercedes-Benz 2021 Mathias Flückiger (CH) et Loana Lecomte (FR), les champions du monde Evie Richards (GB) et Nino Schurter (CH), la médaillée d'or olympique Jolanda Neff (CH), ainsi que la légende française du XCO Pauline Ferrand-Prévot.

© Red Bull Content Pool

Pour l’occasion, nous avons posé deux questions à Evie Richards

Vous avez eu une incroyable saison 2021 en devenant championne du monde, en finissant deuxième de la de la coupe du monde avec deux courses fortes et des victoires en coupe du monde à la fin. Qu’attendez-vous de la saison à venir ? Quels sont vos objectifs ?

« Je ne sais pas trop à quoi m'attendre en commençant cette saison, nous ne sommes qu'en avril, il est donc difficile de se prononcer si tôt. Cependant, j'ai passé un très bon hiver, je me suis entraînée très dur et mes entraîneurs et moi avons beaucoup travaillé pour être sûrs que je suis prête à bien représenter les bandes. Mon grand objectif est d'être championne du monde. C'est tellement incroyable de porter ce maillot. Je veux juste faire de mon mieux pour le défendre et les championnats du monde sont aux Gets (France), qui est mon endroit préféré. Je suis donc très enthousiaste à l'idée d'y courir cette année. » déclare Evie Richards.

© Red Bull Content Pool

La Coupe du Monde XC se rend au Brésil pour la première fois depuis longtemps. Qu'attendez-vous de cette course ? Qu'est-ce qui rend cette étape si spéciale ?

« Je ne suis jamais allée au Brésil. Donc, pour moi, c'est super excitant de venir là, et de courir là où les fans sont si passionnés, c'est super excitant. Je m'attends à de grandes foules, beaucoup de soleil et une première Coupe du Monde très amusante avec mes coéquipiers. » explique Evie.

© Red Bull Content Pool

Une saison qui s’annonce impressionnante

Cette étape fait suite à la première étape de la Coupe du monde 2022 UCI Mercedes-Benz de VTT qui s'est déroulée il y a deux semaines à Lourdes, en France, où nous avons vu toutes les légendes de la descente s'élancer sur les pistes pour commencer leur saison, dont le Belge Martin Maes sur son nouveau Orbea.

Pour les prochaines étapes, les coureurs de XCO seront à Albstadt, en Allemagne, du 6 au 8 mai, et la prochaine course de descente aura lieu à Fort William, en Grande-Bretagne, les 21 et 22 mai. Au total, la saison 2022 de la Coupe du Monde Mountain Bike Mercedes-Benz UCI comprend huit manches de descente et neuf manches de cross-country. Les courses finales se dérouleront sous la forme d'une double confrontation, à Val di Sole, en Italie, en septembre.

<<< Suivez l'action de la Coupe du monde en direct et gratuitement sur Red Bull TV >>>

© Red Bull Content Pool



Suivez toute l’actualité VTT sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/