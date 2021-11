Légendes, wildcards, nouvelles recrues et athlètes de retour après un break en raison de la pandémie, la liste de coureurs au départ du FWT 2022 saura étonner le public et réinventer les limites du possible en freeride dans le seul but : décrocher le Titre de Champion du Monde de Freeride. Environ 48 athlètes représentant 14 pays commenceront la saison lorsque la tournée débutera pour la première étape du FWT22 à Baqueira Beret en Espagne, le 22 janvier.

Champions du monde en titre

En tête du peloton se trouvent les quatre champions du monde 2021 qui seront de retour cette année : Kristofer Turdell (SWE - ski homme), Elisabeth Gerritzen (SUI - ski femme), Victor De Le Rue (FRA - snowboard homme) et Marion Haerty (FRA - snowboard femme). Renverser les champions en titre sera une tâche ardue pour tout coureur. En effet, trois des quatre champions ont déjà remporté plusieurs titres mondiaux : De Le Rue et Turdell, avec deux titres mondiaux chacun ; et Marion Haerty, avec le record sans précédent de quatre titres mondiaux. Gerritzen est la seule championne du monde en titre pour la première fois du groupe.

« Mon état d'esprit cet hiver est de repousser mes limites, de réaliser de belles descentes et de vivre des moments exceptionnels grâce à mon sport. » déclare Marion Haerty – Championne du FWT 2021.

« Je suis déterminé à réussir, mais ma motivation n'est pas principalement liée aux titres et aux victoires. La performance peut être mesurée de bien des manières, et la compétition m'aide à me concentrer à 100 % sur le moment présent. » explique Kristofer Turdell - Champion du FWT 2021.

« Une autre saison à venir, de nouveaux rêves et beaucoup d'excitation pour le FWT22, surtout avec le nouveau format qui arrive chaud ! Rendez-vous là-bas ! » déclare Victor De Le Rue - Champion du FWT 2021.

« Gagner le titre mondial m'a offert du positif, comme réaliser des tricks ou choisir des lignes plus engagées. En interne, j'ai toujours été en compétition contre moi-même, pas contre les autres. Je ne pense pas qu'être championne en titre changera cette approche. » développe Elisabeth Gerritzen - Championne du FWT 2021.

© Freeride World Tour / Quattro Media / JBERNARD

Nouvelles recrues

Malgré la domination intimidante des champions en titre, le reste du peloton d'athlètes regorge de talents profonds et diversifiés. Les recrues nouvellement qualifiées arrivant du Freeride World Qualifier livrent régulièrement des performances des plus excitantes chaque saison, et 2022 ne semble pas faire exception : 13 coureurs qualifiés rejoignent le FWT en 2022.

Les kiwis sont de retour avec des wildcards

L’urgence sanitaire mondiale est restée un facteur non négligeable dans le sport professionnel, mais le FWT rebondit pour 2022. Si des talents exceptionnels de Nouvelle-Zélande, dont Craig Murray, Hank Bilous et Jess Hotter, n'ont pas pu assister au FWT 2021, tous trois seront de retour en 2022.

« Avoir une année sabbatique a été difficile à bien des égards, mais aussi très rafraîchissant. J'ai pris le temps de me reconnecter à d'autres choses de la vie ainsi qu'à moi-même et cela fait du bien. Je n'ai pas eu beaucoup de temps sur la neige au cours des 18 derniers mois, mais le temps libre a été vraiment bénéfique pour ma mentalité et ma concentration. J'aimerais évidemment performer sur le FWT cette année et je ferai de mon mieux. » explique Craig Murray (NZL)

© Freeride World Tour / Quattro Media / JBERNARD

Wildcards et invités spéciaux

Les derniers ingrédients explosifs de la liste des talents du FWT sont les Wildcards. Ce groupe est composé de coureurs expérimentés qui ont manqué les compétitions de la tournée en raison de blessures, ainsi que de quelques invités spéciaux. Léo Slemett (FRA) se démarque clairement dans la catégorie ski hommes avec un pédigrée indéniable qui fera un retour solide après sa blessure. La skieuse et prétendante au titre mondial Jacqueline Pollard (USA) est de retour, et la triple championne du monde Arianna Tricomi (ITA) sera également au départ cette année.

Enfin, le snowboarder Manuel DIAZ (CHL) et la skieuse Alexis "Lexi" DUPONT (USA) rejoindront la liste des athlètes de classe mondiale pour 2022 : « Quand j'ai reçu l'invitation pour le Freeride World Tour 2022, j’ai eu un haut le cœur. J'étais honorée et un peu nauséeuse à la fois. Je suppose que vous pourriez m'appeler le Wildcard Rookie parce que cela fait très longtemps que je n'ai pas été à la porte de départ. Depuis que j'ai quitté le monde de la compétition, je n'ai jamais cessé de progresser. Je me consacre entièrement à l’évolution du ski de haute montagne féminin et chaque saison, je m'efforce de repousser mes limites dans le monde du cinéma, chassant la neige aux quatre coins du monde. » déclare Alexis "Lexi" DUPONT, Wildcard du FWT 2022.

© Freeride World Tour / Quattro Media / JBERNARD

Voici le calendrier complet :

1. (NOUVEAU) Baqueira Beret, Espagne : du 22 au 28 janvier 2022

2. Ordino Arcalis, Andorre : du 30 janvier au 5 février 2022

3. Kicking Horse Golden BC, Canada : du 12 au 17 février 2022

4. Saalbach Fieberbrunn, Autriche : du 15 au 20 mars 2022

5. Verbier, Suisse : du 26 mars au 3 avril 2022

© Freeride World Tour

Pour ceux et celles qui ne sont pas encore initiés à l’esprit du Freeride World Tour, voici un petit rappel :

Le freeride est la forme la plus pure de ski et de snowboard. Les riders s’élancent sur un versant de montagne naturel et inaltéré, sans parcours défini et sans chronomètre. Oubliez de placer des bâtons de slalom en bas de la montagne. Oubliez la construction de sauts, de half-pipes et de tables. Oubliez l'entretien des pistes. Les compétitions de freeride ont pour but de jouer avec les caractéristiques du terrain qui se trouvent sur n'importe quel versant de la montagne, dans le format le plus excitant et le plus élémentaire possible. Il y a une porte de départ au sommet et une porte d'arrivée en bas. C'est tout.

Pour évaluer un run, les juges utilisent un système de points de 0 à 100. L'objectif de ce système approuvé par les riders est d'avoir un système de jugement unifié pour toutes les compétitions de la FWT, FWQ et FJT et qui permet à chaque style de ride d'avoir la possibilité de gagner. Les juges sont entièrement certifiés et supervisés par un juge en chef. Ils utilisent une méthode évolutive mais il restera toujours un facteur humain qui pourrait conduire à des interprétations différentes de la descente. Cela fait partie du freeride en tant que sport et doit être accepté par les riders comme par les juges. Pour les épreuves du FWT, le jury est composé de 6 juges : 4 juges, 1 juge principal et 1 juge vidéo (3 provenant du monde du ski et 3 du monde du snowboard). Les critères de jugement sont : La difficulté de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et tricks et enfin la technique.

© Freeride World Tour / Quattro Media / DDAHER

Retrouvez l’intégralité du FWT 2022 sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/

Découvrez la liste complète des athlètes ci-dessous :

© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media



© Freeride World Tour / Quattro Media