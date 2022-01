Auprès des passionnés de vélo, on ne présente plus YT Industries. Cette jeune marque allemande fondée en 2008 a su se faire une place parmi les plus grands constructeurs du secteur. YT est l'acronyme de Young Talent et reflète l'approche de son fondateur : Quel que soit l'âge, il n'est jamais trop tard pour explorer son talent caché ou sa passion et pour essayer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui encore, YT se concentre sur le vélo de montagne et propose une large gamme de produits allant de la descente à l'enduro en passant par le trail. Les vélos YT se distinguent par une haute qualité, des spécificités techniques impressionnantes et le tout à un prix exceptionnel. Qu'il s'agisse du Red Bull Rampage, des championnats du monde de descente ou des coupes du monde, les vélos YT ont dominé les événements de classe mondiale et porté les meilleurs athlètes vers des titres majeurs.

Pour bien comprendre l’approche innovante de la marque, le mieux est de visionner les « films » qu’ils publient pour le lancement de chaque nouvelle génération. Des vidéos s’apparentant à des courts-métrages puisque la dernière en liste dure plus de 22 minutes. Avec un casting impressionnant pour une « simple » vidéo de marque de vélo, c’est devenu une tradition chez YT. Un rendez-vous pour les passionnés et un moyen décalé de mettre en avant les talents de la marque. Après Return Of The Goat pour la précédente génération de Capra, voici Return Of The Goat II : New World Order. Le Goatman est de retour et cette fois, il n’est pas seul…

Bike Test : YT Capra CORE 4

Modèle phare de la marque, le Capra a marqué le secteur de l’enduro dès sa sortie en 2014. La marque allemande a lancé cette année la troisième génération de ce modèle iconique. Nous avons eu l’occasion de tester le CAPRA Core 4, un véritable jouet pour tous types de terrain. Que ce soit en forêt, en bike park ou en montagne, la nouvelle génération Capra de la marque allemande YT Industries est impressionnante. Ce vélo enduro n’avait pas évolué depuis 2018 et, si sa géométrie restait encore relativement actuelle, il pouvait tout de même progresser sur certains points. La marque allemande a justement désiré progresser dans le bon sens et évolue en douceur sans changer de positionnement.

« Qu'il s'agisse de l'emmener défier le chrono sur une course ou d'affronter des chemins engagés durant un trip VTT avec les potes, le CAPRA 29 est paré pour dominer tous les challenges et tous les sentiers. Développé pour délivrer le meilleur en montée comme en descente, il est à la fois léger, agile, stable et performant en toutes circonstances, ce qui fait définitivement du CAPRA 29 un allié de premier choix pour les furieux qui dévorent les sentiers tous les jours. » YT Industries.

Spécifications techniques :

Cadre : S, M, L, XL, XXL

Couleur: NOX BLUE, BLACK MAGIC

Roues: CRANKBROTHERS SYNTHESIS ENDURO ALLOY

Pneus : AVANT: MAXXIS ASSEGAI I ARRIERE: MAXXIS MINION DHR II

Fourche : FOX 38 FLOAT FACTORY // 170 mm

Amortisseur : FOX FLOAT X2 FACTORY // 230 mm

Pédalier : SRAM DESCENDANT CARBON

Cassette : SRAM XG 1295 EAGLE

Dérailleur : SRAM X01 EAGLE

Poids : 15,20KG

Plus d’informations : https://www.yt-industries.com/fr/produits/velos/418/capra-29-core-4/preview?number=101262#tech3|frame10

Performance Focus : 40 % Montée, 60 % Descente, 100 % Vitesse

Toujours dans une optique d’accompagner au mieux les jeunes talents, YT Industries a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité sur son site. Afin de permettre aux clients YT de régler leur suspension de manière optimale le plus facilement possible, ils ont développé leur propre guide de suspension. En collaboration avec le pilote d'essai au sein du département R&D, Erik Irmisch, et sur la base de l'expérience de l'équipe YT Rolling Circus lors d'événements test, ils ont élaboré des recommandations qui sont désormais disponibles sur leur site Web. L'outil est conçu pour conseiller mais s’adapte à chaque rider, car le réglage parfait est très subjectif. Si vous utilisez la recommandation comme point de départ, vous pouvez vous en servir et ensuite affiner votre réglage personnel. Il suffit de saisir l'année de construction du vélo, la catégorie, le modèle et le poids du cycliste pour obtenir votre recommandation spécifique à utiliser comme base.

