Agir pour un océan sans pollution est une nécessité de survie et une promesse que nous faisons à notre futur. C'est aussi défendre une aspiration à la beauté et à la liberté qui nous anime tous. Quel rôle les sportifs professionnels ont-ils à jouer ? Rencontre avec la surfeuse professionnelle Maud Le Car, créatrice de l’association Save la Mermaid.

"Je pense que les sportifs ont un rôle à jouer dans la protection de la nature et de l’océan, et surtout les surfeurs, car on profite de l’océan tous les jours, on est toute la journée à jouer dans ces vagues. Je trouve que c’est un devoir en tant que surfeur et sportif de sensibiliser un maximum autour de nous, et de protéger ce milieu qui nous offre tant." déclare Maud.

Dans une situation climatique inquiétante, mais également en pleine crise sanitaire, de nombreuses certitudes volent en éclats. Ne serait-il pas l’heure de revoir nos habitudes et d’agir pour un futur plus prometteur. Les sportifs professionnels n’auraient-ils par un rôle à jouer dans cette transition écologique ? La surfeuse Française, Maud Le Car, a crée dans cette optique l’association Save la Mermaid. L’objectif est simple, éveiller les consciences et prendre soin de notre environnement.

© Maud Le Car / Monster Energy

"Je suis une amoureuse de l’océan, j’y passe toute mes journées, et de voir dans quel état se détériore l’océan, je me suis dit que si même moi, qui profite de l’océan toute la journée, je ne me bouge pas, si je ne fais pas une action pour pouvoir venir en aide aux océans, c’était bien dommage. Du coup, j’ai décidé de créer Save la Mermaid qui est une association à but non lucratif" explique la surfeuse.

Avec comme objectif de conscientiser le plus de monde possible, Save la Mermaid organise une journée nettoyage de la plage le 18 juillet 2021, à Seignosse, Plage des Estagnots, 40510 Seignosse, France. Cette journée s’inscrit dans une vision plus long terme et dans une envie de développer ce type de journée un peu partout dans le monde. L’envie de créer un état d’esprit, une mentalité qui se veut respectueuse de la nature et de l’océan.

© Maud Le Car / Monster Energy

"A travers cette association, j’aimerais que ça devienne surtout un mouvement, que ça devienne quelque chose d’accessible, de fun où chacun peut contribuer à rendre nos océans plus propres. On organise avec l’association des ramassages de déchets pour déjà sensibiliser et nettoyer nos plages. Et d’ailleurs, le 18 juillet 2021, on organise notre deuxième ramassage de déchets organisé à Seignosse, au Penon. En espérant qu’on sensibilise le plus de monde possible et qu’on nettoie un maximum nos plages, déjà dans le coin et pourquoi pas plus tard ailleurs." déclare Maud.

Quelques mots sur l’association. Save la Mermaid est une association environnementale de loi 1901 à but non lucratif crée par Maud Le Car, surfeuse professionnelle, pour sensibiliser et agir sur la protection des océans en organisant des actions de dépollution sur les plages mais aussi en proposant à chacun des solutions au quotidien pour agir. ​ Un mouvement cool et tendance regroupant tous les amoureux et passionnés de l'océan qui agissent pour inspirer à changer les mentalités et protéger nos océans.

© Maud Le Car / Monster Energy

Selon la légende, les sirènes agissent en tant que gardiennes de l'océan et ont pour rôle de protéger la mer en éduquant sur la pollution des océans d'origine humaine. Sirène qui se traduit en anglais par Mermaid qui se compose de Mer, la mer et Maid qui veut dire femme de ménage en anglais. On peut alors y trouver la signification qu'une sirène, une mermaid, serait une femme de ménage de l'océan qui nettoie la Mer en le dépolluant des déchets plastiques marins. Le nom de l'association Save la Mer maid qui se traduit par Sauver la sirène mais aussi de Sauver la Mer m'aide et de l'aider. ​ ​

Pour suivre les aventures de Maud :

Instagram de Maud (https://www.instagram.com/maudlecar/)

Instagram de l’association (https://www.instagram.com/savelamermaid/)

Save la Mermaid (https://www.savelamermaid.com/)

Toutes les informations sur la journée ramassage de déchet (https://www.savelamermaid.com/agir-avec-nous)