En avril 2022, Gilles et Nathan, deux Belges, débuteront leur expédition hors du commun. Ils se sont lancés le défi fou de réaliser un triathlon au Groenland combinant expédition polaire, kayak de mer et escalade sur une durée de 5 mois, en autonomie totale.

Dans le cadre de ce projet hors norme, les deux aventuriers avaient à cœur d’ajouter une dimension scientifique. C’est ainsi qu’ils ont débuté une collaboration avec l’ULB, et plus particulièrement avec les chercheurs Nadine Mattielli, Sibylle Boxho et Steeve Bonneville.

© Nanok Expedition

« Je pense que Nathan et Gilles cherchaient à avoir un volet scientifique pour leur expédition. Je trouve que c’est vraiment quelque chose qui nous manque, d'avoir des gens qui s’impliquent dans la science. Nanok est un super projet parce que mené par deux explorateurs pleins de dynamisme, et c’est vraiment un chouette projet à la fois sportif mais aussi scientifique. La synergie est vraiment très intéressante parce qu’ils permettent d’atteindre des régions très difficiles d’accès, qui sont préservées et donc pour lesquelles il ne faut pas arriver à 30 sur le terrain. Il faut vraiment bien les protéger. » déclare Nadine Mattielli et Steeve Bonneville.

© Nanok Expedition

Quel est l’intérêt d’une expédition comme le projet Nanok ?

« Dans le Groenland, on s’est aperçu qu’il y avait une zone très sombre au niveau des imageries satellitaires. On a vu qu’elle avait tendance à s’étendre. Et on a vu qu’un des processus qui fait que cette zone devienne de plus en plus sombre, et bien c’est les croissances algaires. En fait, quand on a une tache sombre sur de la glace, ça la fait fondre en accéléré. Cette tâche est vraiment énorme. C’est une zone qui fait à peu près 400km sur une centaine de kilomètres de large. Voilà, on est à peu près sur la même taille que la Belgique. Ce qui nous intéresse dans le cadre de Nanok, c’est de comprendre un peu mieux les processus qui gouvernent cette tâche sombre, et voir un peu l’influence des poussières, des dépositions atmosphériques. En fait, ces poussières sont ce qui amène le fuel de ces algues et gouverne leur croissance. Comprendre les processus par lesquels la déposition influence la croissance des algues, ça nous donne de meilleurs moyens pour prédire l’évolution de cette zone. » développe Steeve Bonneville.

© Nanok Expedition

« En utilisant les outils qu’on a mis au point, on va pouvoir comprendre les processus de dépositions de poussières. Et les processus de dépositions de poussières nous donnent une idée de la paléo-circulation atmosphérique. Quand on revoit des grands changements climatiques, en fait, l’étude des poussières nous donne une idée de la position des vents, et à partir de là, de comment le climat a réagi à des variations climatiques brutales. » continue Steeve Bonneville.

© Nanok Expedition

Qu’allez-vous réaliser dans le cadre de cette collaboration ?

« Ce que vont faire Nathan et Gilles c’est prélever des échantillons de neige qui s’est accumulée pendant l’année. Et puis on va récupérer ces échantillons et analyser ces particules, et la chimie de ces particules. En fait, on peut faire tourner des algorithmes qui nous permettent de déterminer la source de ces particules. Est-ce que ça vient d’Europe, d’Amérique du Nord ou de plus loin ? Par exemple, on sait qu’une partie des poussières au Groenland peuvent venir du désert du nord de la Chine et parfois aussi du Sahara. » explique Steeve Bonneville

« Cette neige échantillonnée, on va la faire fondre tout doucement. Ça va nous permettre de faire passer cette neige fondue sur un filtre et c’est sur ce filtre qu’on va récolter nos poussières. Et alors, l’autre analyse qu’on va aussi effectuer sur ces filtres, c’est d’analyser les concentrations en phosphores. Le phosphore étant un élément qui nourrit les possibles algues ou bactéries ou autres organismes au Groenland. Et notre but est de savoir s’il y a déjà des nutriments et si ça vient par les poussières. » développe Sibylle Boxho.

© Nanok Expedition

Un mot pour finir ?

« Aujourd’hui on se rend compte qu’il y a de plus en plus de décalage entre ce que le public entend par géologie et ce qu’on enseigne réellement ou ce qu’on y fait réellement. Je crains que jusqu’à ce jour, il y ait vraiment un parallélisme qui se fait entre la géologie, et le fait que ça sert uniquement à exploiter des mines, à rechercher du pétrole. Mais ce que l’on fait réellement, en sciences de la Terre, en géologie, on est là pour étudier et comprendre les processus de la Terre. Et c’est fondamental pour la protéger. Et ce projet-ci est vraiment une très bonne vitrine pour que cet aspect plus négatif justement de la géologie soit un peu mis sur le côté, et qu’on comprenne aussi que cette géologie est vraiment importante et que les jeunes ont vraiment toutes les compétences pour pouvoir étudier dans ce domaine-là et enrichir vraiment leur capacité à s’approprier, de manière plus durable, l’environnement. » conclut Nadine Mattielli.

© Nanok Expedition

Nanok Expedition ?

Le projet Nanok collabore également avec l’Observatoire royal de Belgique et l’ULg. De nombreuses démarches scientifiques ont été lancées afin d’apporter une dimension d’utilité publique au projet, et surtout, apporter l’expérience du terrain tant nécessaire aux scientifiques.

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

© Nanok Expedition

© Nanok Expedition

© Nanok Expedition

