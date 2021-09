Le breaking, le nom correct du break dance, a récemment été officialisé comme discipline olympique. Une discipline qui évolue rapidement, au fil des tendances, des modes et évidemment des musiques. Parmi les rendez-vous Dance immanquables, le Red Bull Dance Your Style. La battle de street dance fait son retour le samedi 16 octobre 2021 au KVS à Bruxelles.

Suite à la confirmation il y a peu de temps de la présence du breaking comme étant officiellement discipline olympique, le monde de la Dance fait parler de lui. Avec des athlètes Belges de haut niveau dans la discipline, la Belgique n’a pas fini d’entendre parler de cette discipline.

Dans ce contexte d’effervescence du monde de la Dance, la Belgique accueille à nouveau le Red Bull Dance Your Style. Le samedi 16 octobre 2021, 16 des meilleurs danseurs de notre pays s'affronteront au KVS à Bruxelles. Un contre un, sur des musiques qui brisent toutes les règles : de la house au rock, du hip-hop à l'électro, de Michael Jackson à Megan Thee Stallion. Les danseurs doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour convaincre le public, car c'est ce dernier qui décide quel danseur remporte la victoire ! L'enjeu ultime ? Un ticket pour la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style plus tard dans l'année.

Notez que le Breaking ne sera pas présent au Red Bull Dance Your Style, car une compétition distincte pour ce style de danse existe : le Red Bull BC One. Avec la démocratisation de ce style de danse, une compétition dédiée a été créée par l’entreprise autrichienne. Il est quand même important de préciser que le breaking représente bien un style de street dance spécifique.

© Red Bull Content Pool

Voici les seize danseurs qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes le samedi 16 octobre 2021 :

· Delanotche (hiphop - Bruxelles)

· Joffrey Anane (experimental/house - Anvers)

· Alex Thecage (hiphop - Bruxelles)

· Luana Manuka (all styles - Vilvorde)

· Makeover (krump - Bruxelles)

· Bagheera (afro/house - Bruxelles)

· Nassty (hiphop - Bruxelles)

· Jean Dianga (afro/house - Bruxelles)

· CedFlex (popping - Machelen)

· Junbox (hiphop - Mons)

· Camine (hiphop - Anvers)

· Djo Black (hiphop - Bruxelles)

· Puya (locking - Gand)

· Justine (hiphop/experimental - )

· Shami (all styles - )

· Thimoté (krump - )

© Red Bull Content Pool

Il est également bon de noter que la Belgique est extrêmement bien représentée dans la discipline. Prenons l’exemple de la vice-championne du monde Maxime 'b-girl Madmax' Blieck qui se dit avoir hâte d’offrir à la Belgique la première médaille d'or à Paris en 2024.

La street dance, c’est quoi ?

Si l'on observe différents street dancers, on constate qu'ils ont souvent une apparence complètement différente. En effet, la street dance n'est pas un style de danse spécifique, mais un terme collectif pour tous les styles de danses qui trouvent leur origine "dans la rue". En outre, chaque danseur s'efforce d'obtenir un style unique dans la danse qu'il pratique, ce qui apporte également la diversité nécessaire. Les styles de street dance les plus courants sont le locking, le hip-hop, le popping, la house et le breaking (souvent appelé à tort « breakdancing »).

Les billets sont en vente dès maintenant sur www.redbulldanceyourstyle.com

