En 2021, Lucas El Raghibi alias B-Boy Lucky, remportant l’étape belge du Red Bull BC One, l'une des compétitions de breaking les plus prestigieuses au monde. Ce samedi 26 mars 2022, il sera présent à La Madeleine à Bruxelles pour remettre son titre en jeu, et partager toujours plus sa passion.

Tout est une question d’équilibre. Le jeune breakdancer belge Lucas El Raghibi alias B-Boy Lucky combine sa vie professionnelle et sa passion pour le break de la meilleure des manières. Fraichement diplômé et pratiquant l’art du mouvement depuis de nombreuses années, Lucky tient à continuer à s’exprimer au travers de son sport, à présent discipline olympique. En effet, le breaking, le nom correct du break dance, a récemment été officialisé comme discipline olympique. Une belle reconnaissance pour ces athlètes de haut niveau.

« Je pense que c'est un peu comme tous les arts, c'est un peu mal compris. La racine d'un Battle, c'est vraiment la discussion, le fait de communiquer avec l'autre. Derrière, c'est du hip hop. Peace, love, unity and having fun. La base des choses, c'est toujours le respect. À la fin d'un battle, on se check toujours. C'est justement la façon de dire "je te respecte, je respecte ta vision de la danse et je suis content d'avoir pu échanger avec toi." » développe Lucas.

Un sport dicté par le respect, la rigueur mais surtout la créativité. Pour Lucas, ça a commencé au travers de son frère, pratiquant lui aussi le break avec ses amis. Il est rapidement entré dans le monde des compétitions avec une mentalité, comme il aime le dire, de guerrier ou de samouraï. L’envie de donner le meilleur de lui-même mais surtout d’apprendre et de s’exprimer au travers de son art.

Mais le break, c’est quoi ?

« Donc le break, c'est quoi ? Quelque chose qui se trouve entre l'art et le sport ? Je ne pense pas que ça se catégorise dans l'un des deux particulièrement. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de bouger. C'est l'art du mouvement. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger pour exprimer ce qu'on a au fond de nous sur une certaine musique. C'est vraiment un art qui vient de l'expression de soi. Il vient de personnes qui avaient envie de s'exprimer alors qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de le faire par les mots ou de se faire entendre. » explique le B-Boy belge.

Le breaking est de retour ce samedi 26 mars à Bruxelles

Les 20 meilleurs b-boys et b-girls de Belgique monteront sur la scène de La Madeleine à Bruxelles ce samedi 26 mars 2022, lors du Red Bull BC One Cypher Belgium, pour remporter la victoire du concours solo le plus prestigieux du monde. Un événement à ne pas manquer.

« Le dernier BC One en 2021 c'est l'édition que j'ai gagné. Ça faisait pas mal d'années que je participais au Red Bull BC One. J'ai fait pas mal de finales consécutives et là, j'ai su remporter la victoire. Pour moi, c'était bien dans le sens où j'arrivais à concrétiser quelque chose. Mais en même temps, si je reprends la mentalité que j'avais tantôt, c'était surtout axé sur la performance, sur le fait de donner mon max et la victoire. c'était la cerise sur le gâteau. » explique Lucky.

Le Red Bull BC One Cypher Belgium ?

Il s'agit de la finale belge du Red Bull BC One, l'une des compétitions de breaking les plus prestigieuses au monde. 18 breakers talentueux - 15 b-boys et 3 b-girls - ont réussi à se qualifier. Avec les champions en titre Lucky et Kato, ils seront sur la scène de La Madeleine à Bruxelles le samedi 26 mars 2022. Quel est l'enjeu ? La victoire personnelle, la reconnaissance du monde du breaking et un ticket pour la finale mondiale à New York plus tard cette année !

La crème de la crème de la scène du breaking belge se réunira à La Madeleine à Bruxelles le samedi 26 mars 2022 pour le Red Bull BC One Cypher Belgium. Il s'agit de la finale belge de la compétition mondiale de breaking Red Bull BC One, l'une des plus prestigieuses au monde. Les 16 b-boys et les 4 b-girls s’entrainent depuis des semaines pour impressionner le public mais surtout les juges grâce à des nouveaux moves, flips et spins les plus spectaculaires mais surtout les plus personnels possible pour ainsi gagner un ticket pour la finale mondiale dans le berceau du hip-hop: New York City. Tous les tickets ont été vendus et bien que l’événement soit « sold out » vous aurez la possibilité de vivre ce moment en direct grâce au livestream sur Red Bull.com !

