Le breaking, le nom correct du break dance, a récemment été officialisé comme discipline olympique. Une discipline qui évolue rapidement, au fil des tendances, des modes et évidemment des musiques. Parmi les rendez-vous breaking immanquables, le Red Bull BC One Cypher. Le show de dance fait son retour le samedi 26 mars 2022 à La Madeleine sur Bruxelles.

Suite à la confirmation il y a peu de temps de la présence du breaking comme étant officiellement discipline olympique, le monde de la Dance fait parler de lui. Avec des athlètes Belges de haut niveau dans la discipline, la Belgique n’a pas fini d’entendre parler de cette discipline.

© Red Bull Content Pool & Mirco Buyls

Dans ce contexte d’effervescence du monde de la Dance, la Belgique accueille à nouveau le Red Bull BC One Cypher le samedi 26 mars 2022 à La Madeleine sur Bruxelles. 16 b-boys et 4 b-girls se sont qualifiés à Together We Stand à Gand pour le Red Bull BC One Cypher Belgium, l'une des plus importantes breaking battles dans notre pays. Le samedi 26 mars 2022, ils montreront leurs meilleurs moves lors de la finale nationale. L'enjeu ? La gloire éternelle et un ticket pour la finale mondiale plus tard dans l'année !

Le Red Bull BC One Cypher Belgium ?

Il s'agit de la finale belge du Red Bull BC One, l'une des compétitions de breaking les plus prestigieuses au monde. 18 breakers talentueux - 15 b-boys et 3 b-girls - ont réussi à se qualifier. Avec les champions en titre Lucky et Kato, ils seront sur la scène de La Madeleine à Bruxelles le samedi 26 mars 2022. Les tickets pour ce spectacle sont en vente sur https://www.redbull.com/be-fr/events/bc-one-belgium !

© Red Bull Content Pool & Mirco Buyls

Finale nationale & finale mondiale

Les breakers ont été jugés lors de la Qualifier par un jury international : le Français b-boy Abdel, b-boy Shane des Pays-Bas et notre compatriote b-boy Cali. Après l'échauffement, c'était aux b-boys et b-girls de prouver aux rythmes de DJ Goss'One qu'ils méritaient leur place dans le line-up. 18 danseurs ont pu se qualifier. En tant que champions en titre, Kato et Lucky ont été automatiquement placés pour la finale nationale.

« Cette qualification a donné aux danseurs la chance de se montrer dans l'une des plus grandes compétitions de breaking du monde. Red Bull BC One est une référence en matière de breaking, et c'est l'événement ultime pour développer vos compétences en tant que danseur. C'est beaucoup plus qu'une compétition ! » déclare Phil Garfinkels de Zulu Nation, hôte du Red Bull BC One Cypher Belgium.

© Red Bull Content Pool & Mirco Buyls

Informations pratiques du Red Bull BC One Cypher Belgium :

· Samedi 26 mars 2022

· La Madeleine / Rue Duquesnoy 14, 1000 Bruxelles

· Les tickets coûtent 7 euros et peuvent être achetés sur https://www.redbull.com/be-fr/events/bc-one-belgium !

