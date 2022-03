Les 20 meilleurs b-boys et b-girls de Belgique monteront sur la scène de La Madeleine à Bruxelles ce samedi 26 mars 2022, lors du Red Bull BC One Cypher Belgium, pour remporter la victoire du concours solo le plus prestigieux du monde. Un événement à ne pas manquer.

Le breaking, le nom correct du break dance, a récemment été officialisé comme discipline olympique. Parmi les rendez-vous breaking immanquables, le Red Bull BC One Cypher. Le show de dance fait son retour le samedi 26 mars 2022 à La Madeleine sur Bruxelles.

Le Red Bull BC One Cypher Belgium ?

Il s'agit de la finale belge du Red Bull BC One, l'une des compétitions de breaking les plus prestigieuses au monde. 18 breakers talentueux - 15 b-boys et 3 b-girls - ont réussi à se qualifier. Avec les champions en titre Lucky et Kato, ils seront sur la scène de La Madeleine à Bruxelles le samedi 26 mars 2022. Quel est l'enjeu ? La victoire personnelle, la reconnaissance du monde du breaking et un ticket pour la finale mondiale à New York plus tard cette année !

La crème de la crème de la scène du breaking belge se réunira à La Madeleine à Bruxelles le samedi 26 mars 2022 pour le Red Bull BC One Cypher Belgium. Il s'agit de la finale belge de la compétition mondiale de breaking Red Bull BC One, l'une des plus prestigieuses au monde. Les 16 b-boys et les 4 b-girls s’entrainent depuis des semaines pour impressionner le public mais surtout les juges grâce à des nouveaux moves, flips et spins les plus spectaculaires mais surtout les plus personnels possible pour ainsi gagner un ticket pour la finale mondiale dans le berceau du hip-hop: New York City. Tous les tickets ont été vendus et bien que l’événement soit « sold out » vous aurez la possibilité de vivre ce moment en direct grâce au livestream sur https://www.redbull.com/be-fr/events/bc-one-belgium !

Finale nationale & finale mondiale

Les breakers ont été jugés lors de la Qualifier par un jury international : le Français b-boy Abdel, b-boy Shane des Pays-Bas et notre compatriote b-boy Cali. Après l'échauffement, c'était aux b-boys et b-girls de prouver aux rythmes de DJ Goss'One qu'ils méritaient leur place dans le line-up. 18 danseurs ont pu se qualifier. En tant que champions en titre, Kato et Lucky ont été automatiquement placés pour la finale nationale.

« Cette qualification a donné aux danseurs la chance de se montrer dans l'une des plus grandes compétitions de breaking du monde. Red Bull BC One est une référence en matière de breaking, et c'est l'événement ultime pour développer vos compétences en tant que danseur. C'est beaucoup plus qu'une compétition ! » déclare Phil Garfinkels de Zulu Nation, hôte du Red Bull BC One Cypher Belgium.

Les enjeux sont élevés, surtout quand on monte sur la scène du Red Bull BC One. Outre une place dans l'histoire du breaking belge, les deux gagnants auront la chance montrer leurs talents lors de la finale mondiale du Red Bull BC One qui se déroulera à New York plus tard dans l'année. Cette ville est le berceau du hip-hop, là d'où vient le breaking mais aussi la culture dans son entièreté. Notre compatriote et b-girl de haut niveau Madmax était là récemment pour participer à une autre battle.

« Le breaking est né dans le Bronx. Organiser la finale mondiale du Red Bull BC One là-bas est donc l'ultime hommage. L'histoire du hip-hop est perceptible à chaque coin de rue, et le fait de pouvoir en profiter en tant que finaliste belge sera certainement une motivation supplémentaire. Tout comme le fait que le breaking sera aux Jeux olympiques de 2024. C'est à la fois une forme d'art et un sport de haut niveau. Et c'est génial que nous ayons de plus en plus d'occasions de nous montrer maintenant. C'est génial » déclare B-girl Madmax

Informations pratiques du Red Bull BC One Cypher Belgium :

· Samedi 26 mars 2022

· Le livestream commence à 20h45 https://www.redbull.com/be-fr/events/bc-one-belgium

