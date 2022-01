C’est la dernière vidéo signée Kenny Belaey et Red Bull et comme toujours, c’est impressionnant. De nombreux Belges seront présents, sur la ligne de départ mais aussi en tant que supporter, aux Championnats du Monde de Cyclocross à Fayetteville, USA, ce week-end, le 29 & 30 janvier 2022.

Kenny Belaey, neuf fois champion du monde de trial, sera présent à l'événement avec des démonstrations impressionnantes. Il en a profité pour aller tester la piste au préalable. Bien sûr, cela a été fait selon les normes américaines. Kenny a troqué son fidèle vélo de trial pour un vélo de cross et a sauté d'un hélicoptère sur la piste, rien que ça. Il dévale ensuite la piste à une vitesse impressionnante, avant de se rendre dans le centre de Fayetteville pour montrer ses talents sur ce même vélo.

© Aksperience & Red Bull Content Pool

« J'ai proposé de tester le parcours, ils sont venus avec l'idée de l'hélicoptère. Au début, l'idée était de faire une simple chute, mais je me suis mis en tête de sauter. C'était une belle idée en théorie, mais une fois que ces rotors étaient au-dessus de moi à pleine vitesse, c'était quand-même un peu stressant. Se tenir en équilibre sur une jambe dans un hélicoptère qui monte et descend n'est vraiment pas facile. Sans même parler de décoller, de mettre les pieds sur les pédales et d'atterrir en toute sécurité. Heureusement, j'ai pas mal d'expérience (rires). Après quatre tentatives, j'ai réussi et c'était formidable ! Maintenant, je dois soutenir nos Belges, bien sûr. Et j'attends des appels d'Hollywood ! (rires) » explique Kenny Belaey.

© Aksperience & Red Bull Content Pool

Ce n'est pas la première fois que Kenny vient aux États-Unis. Il anime depuis des années les spectacles de mi-temps les plus cool de la NBA et est également l'un des organisateurs de la Bentonville Bike Fest, une fête annuelle pour les amateurs de VTT.

« Fayetteville est à environ une heure de route de Bentonville. Cela fait maintenant quelques années que nous mettons tout en œuvre pour la Bentonville Bike Fest et cela commence à bien marcher. Cette année, nous serons de retour du 17 au 19 juin, avec des ateliers, des démonstrations, des rencontres, des tours et bien plus encore. Stay tuned ! » déclare Kenny Belaey.

© Aksperience & Red Bull Content Pool

