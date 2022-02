Le 5 février, Kelly Slater a marqué l’histoire du surf en remportant pour la huitième fois la mythique Billabong Pro Pipeline.

Si son âge était un des principal sujet de conversation sur la belle plage hawaïenne, l’américain qui va avoir 50 ans ce 11 février détient quand même onze titres de champion du monde. Pour rappel, il a gagné son premier Pipeline en 1992.

Après des tubes d’une extrème intensité, Kelly a été porté en triomphe par ses fans et nous ne sommes qu’au début de cette folle saison de la world surf league qui nous reserve encore beaucoup de surprises.



Deux jours plus tard, la finale femme, a elle aussi été très intense. Si la quintuple championne du monde Carissa Moore etait favorite, c’est Moana Jones Wong, la wild card et regionale de l’étape qui à remporté le titre. Et quel titre, puisque c'est la toute première fois de l'Histoire que les filles participaient à un événement complet de la World Surf League à Pipeline.



© WSL

Moana Jones Wong rentre donc dans l’Histoire à double titre puisque c’est aussi la première fois depuis 12 ans qu’une wild card remporte une compétition à ce niveau. Certe l’hawaïenne etait sur ses terres, ou plutot sur ses vagues, mais elle a très bien géré la pression et a montré son plus beau surf !

Une très belle édition pour cette première manche de championnat du monde de surf avec le dieu Kelly et la jeune princesse des vagues Moana.