Depuis 2013, Montagne en Scène présente deux fois par an une sélection des meilleurs films de montagne, qu'il s'agisse de ski, d'alpinisme, de parapente ou encore d'escalade. Des films ayant pour point commun des images à couper le souffle, mais dont la force est surtout de présenter des aventures humaines extraordinaires. Une bouffée d'oxygène qui va vous pousser à réaliser vos propres rêves.

« Je pense qu’un festival de type Montagne en Scène n’aurait pas pu être créé par quelqu’un qui viendrait d’Annecy ou de Chamonix. Il avait besoin d’être créé par quelqu’un qui venait de la ville, et qui se rendait compte qu’en ville aussi les gens aiment la montagne. » explique Cyril Salomon, le fondateur du festival.

© Montagne en Scène - www.jeremy-bernard.com - LaListe2

Le festival fait son retour en Belgique après une période plus compliquée. De quoi raviver les passions et les rêves d’évasion et de dépassement de soi. La montagne est indéniablement un milieu de passionnés. On y vit des émotions fortes, des aventures inoubliables qu’on partage souvent avec des personnes proches.

« Dès qu’on va en montagne, on s’en rend compte. Quand on fait un sport de montagne, je trouve que ça crée des liens hypers forts avec les gens avec qui on le fait. Ce milieu-là est à la fois magnifique mais en même temps il est dangereux aussi, et du coup forcément, quand on évolue dans ce milieu-là, en termes d’aventures humaines qui sont vécues et de souvenirs que ça nous laisse, c’est incomparable, il n’y a rien d’autre qui s’approche de ça. Il y a une très grosse culture montagne que ce soit à Paris ou en Belgique avec énormément de grands alpinistes qui sont venus des villes. » raconte Cyril.

© Montagne en Scène - La Traversée

Une sélection des meilleurs films de montagne au monde

Pour cette édition, on retrouve une fois encore au programme des films d’exception venant d’horizons différents.

Premièrement, « La Liste : Everything or Nothing » avec Jérémie Heitz et Sam Anthamatten. Ce nouveau projet consiste à skier de la même manière à 6000m, sur les sublimes montagnes du Pérou et du Pakistan, que sur des pistes en station. Un voyage somptueux mais pas sans risques. Frissons garantis !

Ensuite, retrouvez « Le diamant des Alpes ». Pour partir à la recherche des plus belles faces des Alpes, Vivian Bruchez a ressorti son vieux vélo du garage, bidouillé des accroches pour ses skis et proposé à ses deux amis Seb Montaz et Mathieu Navillod de rejoindre l’aventure. Un départ de Chamonix jusqu’en Suisse. Un film qui va nourrir vos rêves d’exploration !

Troisièmement, « La Traversée ». La « Haute Route » entre Chamonix et Zermatt est un raid à ski légendaire qui se parcourt habituellement en 6 jours. Valentine Fabre et Hillary Gerardi vont tenter d’effectuer les 107km et 8000m de dénivelé positif d’une traite pour établir le premier record féminin sur cet itinéraire.

Enfin, « Pretty Strong ». Un film d’escalade au Mexique. Fernanda Rodriguez, grimpeuse Mexicaine, invite des grimpeuses pros à découvrir sa région et le canyon d’El Salto. Elle en profite pour tenter une voie en 8b+, à la limite de ses capacités. Une performance unique.

Nouveauté pour cette édition 2021, l’élection de la Ligne de l’année. C’est le nouveau concept à Montagne en Scène. 6 descentes ont été sélectionnées parmi l’ensemble des films reçus, et c’est le public qui désignera la descente de l’année ! Les 3 lignes gagnantes seront annoncées et projetées lors de la tournée Montagne en Scène.

© Montagne en Scène

Les plus grands sportifs et réalisateurs sur scène

Les protagonistes des films ont pris l’habitude de venir sur scène afin de répondre aux questions du public, pour notre plus grand plaisir ! Kilian Jornet, Alex Honnold, Ashima Shirashi, Chris Sharma, Denis Urubko, Sébastien Montaz, Nicolas Favresse, Sean Villanueva et bien d'autres ont déjà fait l'honneur de venir témoigner sur scène. Cette année, pour les dates belges, le public aura la chance de voir le dernier film du snowboardeur Belge Seppe Smits. Seppe sera également présent lors de la tournée belge afin de présenter son magnifique projet réalisé avec la marque de ski Belge Gerondal.

© Thibaut Lampe & Seppe Smits

