« Prendre le temps de faire les choses vraiment bien, travailler pour le détail, ce sont des choses qui se perdent un peu pour le moment. » explique Thomas.

Durant cette période, de nombreux sportifs ont vu leur planning s’alléger. Ce nouveau temps libre permis de réaliser des projets qui étaient sur la table depuis longtemps. Le projet “Focus on Tommy G”, en collaboration avec Shimano, approche les photos de vélos avec un angle artistique et créatif. On retrouve derrière l’appareil photo, le Français Jb Liautard, photographe de vélo professionnel depuis plusieurs années et vainqueur, entre autres, d’une des catégories de la fameuse compétition des Red Bull Illume.

« Je n’invente pas forcement le concept de A à Z mais j’ai toujours une liste d’idées avec moi. Et donc là voilà, j’avais quelques idées en stock. Ce projet c’était une raison de faire ces photos. » développe le photographe.

© JB Liautard

Une créativité importante fût nécessaire pour mettre ce projet sur pied. Réinventer la photographie sportive en ayant une approche artistique et hors-norme. Et surtout, très important pour Thomas Genon, prendre le temps de bien faire les choses et de travailler sur chaque détail. Une chose qui, selon lui, se fait de moins en moins de nos jours.

« Je me suis dit que faire des photos, prendre le temps de faire les choses vraiment bien, travailler pour le détail, ce sont des choses qui se perdent un peu pour le moment. » ajoute le Belge.

En ce qui concerne les projets à venir du vététiste et du photographe, beaucoup de choses restent incertaines. L’impossibilité de voyager, l’annulation de nombreux projets et le manque d’informations sur la reprise des compétitions. Mais ce qui est sûr pour les deux passionnés, c’est la volonté de créer toujours plus de contenu et peut-être, pourquoi pas, un épisode deux de ce projet photo inédit.

© JB Liautard

Pour plus d'informations sur le projet : https://mtb.shimano.com/en/discover/the-art-of-mtb/?artid=InuZq91cMt09jQy0bT1d&purge=1

Photo: @jbliautard sur Instagram and Jb Liautard Photography sur Facebook.

Athlète: @thomasgenon sur Instagram and Thomas Genon sur Facebook

Vidéo: @abelnury.png / @jbliautard sur Instagram and Jb Liautard Photography / Abel Nury sur Facebook.

Pour suivre les projets de JB :

https://www.jbliautard.com/

https://www.instagram.com/jbliautard/?hl=fr

Pour suivre les aventures de Thomas :

https://www.instagram.com/thomasgenon/?hl=fr