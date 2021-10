Avec l’annonce début de l’année 2021 du nouveau partenariat entre la Fédération Royale Belge de Ski et la station de ski Suisse Anzère avec les résidences SWISSPEAK Resorts, le Valais Suisse est devenu le nouveau terrain de jeux de nos sportifs Belges. Présentation des infrastructures d’encadrement et d’entraînement des futurs talents Belges en sports d’hiver.

La Fédération Royale Belge de Ski avait annoncé en mars 2021 l’engagement de deux nouveaux sponsors principaux : La station de ski Suisse Anzère et des résidences SWISSPEAK Resorts. Ce partenariat d’une durée de 2 ans est conclu dès le 1er octobre 2021 et permettra à la Fédération Belge de devenir ambassadeur des résidences ainsi que de la station Suisse.

Plus largement, ce partenariat s’inscrit dans une région riche en infrastructures attractives pour les passionnés de sports d’hiver, mais également de vélo ou même de surf.

Tout d’abord, les sportifs d’hiver. Anzère est une petite station Suisse perchée à 1500m d’altitude mais offrant des conditions d’entrainement idéales pour l’équipe Belge. Avec 13 installations, 58km de pistes balisées et des pistes préparées pour l’entrainement des professionnelles, cela en fait un lieu de choix pour le développement des athlètes.

© Jérôme Degiovanni

Cette station Suisse est donc devenue le nouveau partenaire principal de la Fédération Belge de ski, au côté des résidences SWISSPEAK Resorts, deuxième nouveau partenaire principal. Ce nouveau partenariat a fait suite aux bons résultats des athlètes Belges.

Les résidences SWISSPEAK Resorts seront là pour accueillir les athlètes Belges lors d’entrainements et de courses. Nichées au pied des pistes de Brigels, Meiringen, Vercorin et Zinal, ces résidences sont parfaitement adaptées pour nos athlètes. Offrant un cadre confortable et idéal pour la pratique du sport, mais également des infrastructures comme des spas, piscines ou restaurants. Elles seront donc le camp de base de nos athlètes. Ces résidences permettront aux sportifs Belges de se reposer et de récupérer dans les meilleures conditions.

SWISSPEAK Resorts est un acteur moderne, positif et responsable de la vie à la montagne. Toujours dans le respect des architectures de montagne, les résidences utilisent des matériaux et des technologies de dernière génération permettant notamment une gestion optimale des énergies. SWISSPEAK Resorts investit dans une économie de proximité. Pour la construction de ses résidences mais également pour le fonctionnement quotidien de celles-ci qui fait appel à de nombreux partenaires locaux.

© Jérôme Degiovanni

En plus de ces deux nouveaux partenaires, le Valais Suisse regorge d’infrastructures sportives. On y retrouve par exemple Alaïa Bay. Il s’agit du premier bassin de surf d'Europe continentale. Probablement le spot de surf le plus spectaculaire pour une session, quel que soit le niveau.

Lancée en 2015 par Adam Bonvin, Alaïa est née à la suite d’un voyage de surf à Hossegor en France. Son envie : reconstituer cette ambiance du surf et des sports d’action en Suisse et partager les valeurs qui s’y associent. Ce projet fou nait alors en mars 2016 lors du lancement d’un récolte de fonds.

Après cette étape franchie, la commune de Lens, située à quelques minutes de Crans-Montana, valide la mise à disposition d’un terrain pour la réalisation du premier projet, Alaïa Chalet. La construction de ce centre, dédié à la pratique de sports d’action comme le skateboard, la trottinette, le BMX, le parkour, le freeski ou le snowboard, débute en juin 2017. En janvier 2019, c’est l’ouverture de la partie indoor avec le skatepark, le big air ainsi que la zone gymnastique et trampolines. Encore une autre infrastructure idéale à la progression de nos athlètes Belges.

© Jérôme Degiovanni

« Grâce aux très bons résultats des athlètes de la Fédération Royale Belge de Ski, les courses de Coupe du Monde de ski sont de plus en plus suivies par les amateurs de ski belges. SWISSPEAK Resorts, Anzère et les athlètes de la fédération partagent les mêmes valeurs et surtout la passion du ski. En tant que sponsors, nous sommes fiers de compter la fédération et leurs athlètes comme ambassadeurs de nos marques auprès de la population belge » conclut Sébastien Travelletti, CEO de SWISSPEAK Resorts et président de Télé Anzère.

© Jérôme Degiovanni

Les résidences SWISSPEAK Resorts : https://swisspeakresorts.com/fr

La piscine à vagues Alaïa Bay : https://alaiabay.ch/

Retrouvez toute l’actualité de nos skieurs Belges sur FreeRide by DH Les Sports +

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/