Le grimpeur professionnel Belge Siebe Vanhee a réalisé en collaboration avec The North Face « Orbayu Free Again ». Un long métrage qui suit l’alpiniste Belge réalisant l’ascension libre du mythique Mont Orbayu (8c/500m) sur le Naranjo De Bulnes dans le Parc National de Picos de Europa, en Espagne.

Dans le film, les frères basques (Iker et Eneko Pou), ayant ouvert la voie en 2009, témoignent de l’épreuve physique que représente cette ascension, exigeant une précision experte. En atteignant son objectif, Siebe est entré dans l’histoire en devenant la septième personne à gravir l’Orbayu.

Ce défi personnel a mis à l’épreuve les capacités du grimpeur belge, et l’a fait sortir de sa zone de confort. Après avoir analysé le terrain pendant six jours, Siebe s’est lancé dans l’ascension quatre jours durant, ce qui l’a conduit à se blesser et à prendre des jours de repos afin de guérir. Avec les doigts bandés et après plusieurs nuits sans sommeil, Siebe s’est lancé dans sa première tentative et a réussi à grimper dès son premier essai, y compris les zones les plus difficiles.

« J’étais super nerveux et je doutais de ma capacité à réussir et à gérer un parcours de cette envergure. C’était vraiment mon niveau maximal ! Quel plaisir d’être de retour en montagne, et quelle voie incroyable ! Les sensations au sommet étaient extraordinaires, je vis pour ça, et je suis reconnaissant aux frères Pou pour leur aide dans la maîtrise d’Orbayu. » a déclaré Siebe.

Le Big Wall est une discipline en pleine expansion. Siebe fait partie des meilleurs de sa catégorie, et ne cesse d’impressionner la scène internationale avec ses défis toujours plus fous les uns que les autres.

« On parle d’un Big Wall à partir du moment où c’est vraiment grand. Un bout de rocher vertical de plus de 500 mètres. Tu dois dormir sur la paroi pour arriver en haut. Tu as besoin de plusieurs jours. On part dans un voyage vertical. » raconte le Belge.

© The North Face

