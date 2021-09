L’AREA 47, c’est 9,5 hectares de sports extrêmes et d’aventures. Divisé en 5 zones ; sports d’extérieurs, escalade, freeride, zone d’eau et zone de wakeboard ; ce parc attire chaque année des milliers de passionnés.

Parmi ces visiteurs, on compte des athlètes professionnels comme l’Autrichien Fabio Wibmer, le Britanique Danny Macaskill ou encore le Belge Thomas Genon. Le cadre et les infrastructures de ce parc en font un lieu d’entrainement privilégié.

© AREA 47

L’AREA 47 se trouve à Ötztal Bahnhof, en Autriche, à quelques kilomètres de la ville d’Innsbruck, la 5ème plus grande ville du pays. Le parc se situe de ce fait à +-800km de Bruxelles. L’accessibilité de ce dernier en fait un lieu d’attraction de choix pour de nombreux Belges passionnés d’aventures et désireux d’une dose d’adrénaline.

Le parc propose également des camps d’entrainements pour les plus jeunes, ainsi que des logements faisant de ce lieu une destination familiale. Les infrastructures, du fait de leurs diversités, sont accessibles à tous.

© AREA 47

« Plus de 35 sports, une superficie de 9,5 hectares, des logements au milieu de la réserve naturelle. Voilà maintenant 10 ans que le parc accueille les passionnés du monde entier À l'entrée de la vallée de l'Ötztal, les visiteurs peuvent grimper sur le plus haut parcours de cordes du pays, surfer sur le lac de wakeboard de 20 000 m² ou faire du rafting et du canyoning. Cette installation sportive, unique dans la région alpine, propose depuis 2020 des sauts à l'élastique d'une hauteur de 94 mètres. » explique la responsable du parc.

Retrouvez toutes les informations sur les activités ici : https://area47.at/en/

© AREA 47