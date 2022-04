Une conception révolutionnaire des snowparks et des athlètes de classe mondiale ont convergé la semaine dernière lors de l'événement de sports d'action connu sous le nom de The Nines presented by Falken, où une semaine d'action de ski et de snowboard freestyle à Crans-Montana, en Suisse. Au programme : Plusieurs premières mondiales, rien que ça.

Une semaine d'action de ski et de snowboard freestyle se termine à Crans-Montana, où les meilleurs athlètes de la planète ont livré d'impressionnantes performances sur un snowpark aux dimensions et au design extraordinaires.

© Distillery - Klaus Polzer

Deux premières mondiales

L'événement a démarré sur les chapeaux de roue avec deux premières mondiales. En effet, le mardi 5 avril 2022 restera gravé dans les mémoires des amateurs de snowboard. À quelques minutes d'intervalle, la snowboardeuse japonaise Reira Iwabuchi a réalisé le premier triple frontside underflip 1260 par une femme, suivie peu après par le deuxième triple cab 1260 jamais réalisé par une Canadienne, Laurie Blouin.

© Distillery - Klaus Polzer

Le lendemain, c'était au tour du japonais Hiroto Ogiwara de réaliser une première mondiale. « Quand j'ai réussi le 18, j'ai réalisé qu'il me restait du temps, alors je me suis dit que je pouvais peut-être tenter le 2160 » a déclaré le snowboardeur de 16 ans. Et c'est ainsi qu'après cinq tentatives, Ogiwara a réceptionné le tout premier backside 2160 de l'histoire du snowboard, une figure qui comporte six rotations complètes. La figure révolutionnaire d'Ogiwara a été l'un des nombreux moments mémorables de l'édition 2022 de The Nines, une "session de progression" semestrielle qui alterne les événements d'hiver et d'été dans le but d'encourager la créativité et la réussite dans les sports d'action. L'événement de Crans-Montana s'est terminé le vendredi 8 avril par une soirée de gala au cours de laquelle les meilleures performances de la semaine - hommes et femmes, skieurs et snowboarders - ont été récompensées par leurs pairs dans les catégories "Best Trick", "Best Style" et "Ruler Of The Week".

© Distillery - MarkusFischer

Qu’est-ce que The Nines ?

« Par définition, The Nines vise à célébrer le sport et les athlètes qui écrivent l'histoire grâce à leur dévouement, leur talent et leur passion. Chaque année, la série d'événements a continuellement évolué et s'est adaptée en collaboration avec nos athlètes et nos partenaires. Pourtant, malgré le changement de visage des Nine Knights au fil des ans, les éléments fondamentaux de la camaraderie et de l'excellence n'ont jamais changé. Cette philosophie continue de briller, rendant chaque événement exceptionnel à sa manière. » - The Nines.

Cet événement représente à merveille la beauté des sports d’actions. Les meilleurs freestyleurs de la planète s’élancent sur des kicks toujours plus gros pour réaliser des tricks inédits. Chaque année, cet événement est la scène de plusieurs premières mondiales, des figures inédites encore jamais réalisées. En bref, un événement unique, des athlètes au sommet de leur art et des images surréalistes.

© Distillery - Klaus Polzer

Crans Montana, un terrain de jeu idéal

C'est la deuxième fois que les Nines font halte à Crans-Montana pour leur édition hivernale. Après une édition à huis-clos l'an dernier, c'est cette fois la météo qui a obligé les organisateurs à annuler la journée publique prévue ce samedi. Mais l'événement peut tout de même être qualifié de franc succès, comme l'explique Grégoire Matthey, responsable Marketing & Events de Crans-Montana Tourisme & Congrès:

« Quel spectacle ! Avec pas moins de trois premières mondiales, l’élite du freestyle nous en a mis plein la vue sur l’impressionnant snowpark éphémère de la Plaine-Morte. Les Nines, ce n’est pas vraiment une compétition, c’est une gigantesque production de contenu. Rien que les athlètes participants cumulent plus de 3'366'900 followers sur Instagram et leurs posts sont largement repris par les médias freestyle pour toucher plusieurs millions de personnes dans le monde entier. C’est une aubaine pour Crans-Montana, qui peut ainsi confirmer sa position de hotspot des sports d’action. »

© Distillery - THEOACWORTH

Cet événement hors du commun est le fruit du travail de l'organisation des Nines, de l'Association des Parks de CransMontana et d'Helvepark, société qui a réalisé toute l'infrastructure nécessaire à cet événement majeur. Avec le soutien de partenaires tels qu'Alaïa, l’Association des Communes de Crans-Montana, les remontées mécaniques et Crans-Montana Tourisme & Congrès, les Nines ont pu proposer un programme très attractif qui a su attirer les meilleurs athlètes de la planète freestyle.

© Distillery - Klaus Polzer

Un snowpark hors du commun

Le setup de 2022 est composé de trois éléments uniques. Le « Perfect Jump » : Les riders s’extasient déjà devant les dimensions de cet énorme big air. Avec un écart de 24 mètres jusqu’au sweet spot, il est suffisamment large pour les plus grandes figures alors que les trois bowls géants offrent des options supplémentaires et une apparence unique.

The SWATCH Downward Spiral Inspiré du skateboard et de l'horloger suisse SWATCH, cet élément représente un défi jamais vu dans les sports de neige : une spirale descendante de 7 mètres de profondeur avec une sortie par un tunnel.

Et pour finir, la sphère est un monolithe en forme de champignon situé au bas du parcours. Sa tour centrale de 8 mètres de haut et l'anneau qui l'entoure offrent un espace de transitions, de rails et de sauts quasi illimités que les riders des Nines pourront explorer.

© Distillery - Klaus Polzer

