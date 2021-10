Si sa passion du snowboard remonte a sa plus tendre enfance, dans les Pyrénnées. Mathieu Crépel n’a plus rien a prouvé depuis ses trois titres de champion du monde en Half Pipe (2005 et 2007) et Big air en 2007.

Toujours animé de la même passion, il a travaillé en collaboration avec le shaper Alex Lorentz et le vidéaste-caméraman,Guillaume Arietta. Ce projet « One Board, Two Worlds » est tout simplement incroyable. L’idée est avec une même planche, arriver a faire du snowboard et du surf sur l’eau .

Pour ce film, Mathieu Crépel souhaitait revenir à des choses simples sans objectif de performance. Il s’agissait juste de profiter de ces deux univers pour revenir au fondement des sports de glisse.

Une planche strap-less, rien pour fixer les pieds, une queue de pie et des petits ailerons pour évolué sur l’eau et la neige. Après plusieurs prototypes, Alex à trouvé le bon compromis d’une board. « Le projet de Mathieu était un peu fou, c’était un beau challenge pour moi mais quelle chance d'avoir pu réunir mes deux grandes passions pour le shape et le snowboard. Une belle aventure entre amis bien mise en valeur par Guillaume. » Axel Lorentz, shaper de la board.





C’est dans un rayon de 100 km, dans le pays basque que Mathieu et Guillaume ont réalisés ce film entre les Pyrénées et la coté atlantique. Des images époustouflantes, pour le snowboard, ils sont partis 4 jours dans un refuge dans les Pyrénées avant de rejoindre l’océan, cet été. Pour Guillaume Arrieta, « Il y a un travail visuel original qui est créé dans ce projet afin de réussir à mettre en images les deux univers, les deux matières : l’océan et la montagne. Pour moi cela était important de réussir à ce que le spectateur puisse parfois s’interroger et faire son propre choix sur ce qu’il voit. Je parle là de la création de « double exposition » qui est pratiquée en photo mais très rarement en vidéo.»



Avec « One Board, Two world » c’est un retour aux sources de la glisse. Des sensations pures sur la neige et l’eau, des courbes qui ne cherchent pas la perfection, ni la performance, mais plutôt la liberté d’action.