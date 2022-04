The Nines : le rendez-vous unique des meilleurs athlètes mondiaux de ski et snowboard freestyle s’élançant sur des modules hors-normes. L’édition 2022 est sur le point de commencer. A l’approche du jour J, l’organisation de l’événement a volontairement laissé fuiter quelques images des modules impressionnants sur lesquels vont se lancer les riders. Même si l'hiver n'a pas été le meilleur en termes de neige, ils continuent la construction avec de la neige 100% naturelle. Un point extrêmement important pour les organisateurs.

© TheNines2022 & Matthias Schneestern

D'une manière générale, la liste des riders présents s'annonce assez impressionnante, avec l'arrivée de skateurs, surfeurs et vététistes de classe mondiale aux côtés de nos skieurs et snowboardeurs. Une édition 2022 qui s’annonce impressionnante.

© TheNines2022 & Matthias Schneestern

Qu’est-ce que The Nines ?

« Par définition, The Nines vise à célébrer le sport et les athlètes qui écrivent l'histoire grâce à leur dévouement, leur talent et leur passion. Chaque année, la série d'événements a continuellement évolué et s'est adaptée en collaboration avec nos athlètes et nos partenaires. Pourtant, malgré le changement de visage des Nine Knights au fil des ans, les éléments fondamentaux de la camaraderie et de l'excellence n'ont jamais changé. Cette philosophie continue de briller, rendant chaque événement exceptionnel à sa manière. » - The Nines.

© TheNines2022 & Matthias Schneestern

Cet événement représente à merveille la beauté des sports d’actions. Les meilleurs freestyleurs de la planète s’élancent sur des kicks toujours plus gros pour réaliser des tricks inédits. Chaque année, cet événement est la scène de plusieurs premières mondiales, des figures inédites encore jamais réalisées. En bref, un événement unique, des athlètes au sommet de leur art et des images surréalistes.

© TheNines2022 & Bocjan

Retrouvez The Nines sur FreeRide by DH Les Sports+.

