Notre compatriote Thomas Genon - Tommy G pour les intimes - participera au Red Bull Rampage le vendredi 15 octobre dans l'Utah aux USA. Le but de la course est de descendre du sommet d'une montagne accidentée aussi rapidement et élégamment que possible, en y ajoutant quelques tricks fous. Tout simplement !

C’est la fête dans la région désertique de la ville américaine de Hurricane ! Le Red Bull Rampage - l'événement VTT le plus incroyable au monde – soufflera pas moins de 20 bougies le vendredi 15 octobre 2021. Avec les meilleurs coureurs du monde, bien sûr. Cela fait plusieurs années qu’un Belge en fait partie : Thomas 'Tommy G' Genon. Ce sera déjà la huitième fois qu'il se jettera des crêtes erratiques. Les coureurs sculptent, construisent et taillent eux-mêmes leur route et leurs sauts dans les rochers, le tout sans outils électriques. Ajoutez quelques back flips et front flips et vous obtenez des images incroyables, à suivre en direct sur FreeRide by La DH Les Sports +.

« Le Red Bull Rampage est une course tout à fait unique. Les conditions sont extrêmes. Le désert de l'Utah est étouffant, les pentes raides sont très dangereuses et nous devons nous-mêmes tailler notre route dans la roche. Sur le vélo, chaque détail compte, de la moindre petite brise jusqu’au rocher qui bouge. Pas question donc de perdre sa concentration ne fût-ce que l’espace d’un instant. Nous choisissons comment nous roulons et à quel point nous rendons notre parcours difficile. Il n'y a pas trop de règles. Cela en dit assez. » explique Thomas Genon.

© Red Bull Media House

Le concept du Red Bull Rampage est simple. Les coureurs et leur équipe doivent « shaper » (tailler, construire) leur propre piste dans la roche américaine. Ils ont quatre jours pour le faire, suivis de quatre jours d'entraînement avant le jour-J. Ils ont donc l’occasion de tout tester sur le vélo et de déterminer quels tricks ils intégreront dans leur « ligne ». Le jour de la compétition, ils ont deux tentatives pour descendre aussi rapidement et élégamment que possible. Un jury donne des points. Le coureur avec le plus de points gagne. En 2019, ce fut le Canadien Brandon Semenuk qui décrocha la victoire pour la troisième fois. L’événement avait malheureusement été reporté en 2020 à cause de la crise sanitaire.

Tommy G est depuis plusieurs années l'un des leaders mondiaux absolus du VTT. Il l'a confirmé lors de toutes ses participations au Red Bull Rampage. En 2019, il termina quatorzième après une première manche malheureuse, mais lors des éditions précédentes il fit invariablement partie du top 10. Il y a beaucoup de grands champions sur la liste des participants de cette année, mais une chose est sûre : Tommy G est le seul venant d'un pays sans montagnes. Ce n’est pas une nouvelle quand on dit que la Belgique n’est pas le pays le plus montagneux au monde. Cependant, Thomas a tout de même réussi à se hisser au top niveau, démontrant par la même occasion son style unique et sa détermination.

© Red Bull Media House

Retrouvez la liste des pilotes qui s’élanceront sur la Rampage 2021 :

· Thomas Genon (BE)

· Brandon Semenuk (CAN)

· Tom Van Steenbergen (CAN)

· Ethan Nell (USA)

· Jaxson Riddle (USA)

· Szymon Godziek (POL)

· Carson Storch (USA)

· Vincent Tupin (FRA)

· Brage Vestavik (NOR)

· Kurt Sorge (CAN)

· Andreu Lacondeguy (ESP)

· Reed Boggs (USA)

· Tyler McCaul (USA)

· Cam Zink (USA)

· Kyle Strait (USA)

Pour suivre les aventures de Thomas :

https://www.instagram.com/thomasgenon/?hl=fr

Mais aussi sur FreeRide by La DH Les Sports+, le rendez-vous des passionnées de sports extrêmes :

https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme