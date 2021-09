Felix Baumgartner est un nom que tout le monde connaît. Tout comme Red Bull Stratos, l'un des projets les plus légendaires de Red Bull ! Le 14 octobre 2012 à Roswell aux États-Unis, Baumgartner s'est élevé dans un ballon à hélium d'une hauteur de 230 mètres à une altitude de 39 kilomètres. Là, dans la stratosphère, il a ouvert la cabine et a sauté. Sa chute libre a duré 4 minutes et 19 secondes, atteignant la vitesse record de 1 357 km/h. Il franchit même le mur du son. Un record légendaire, un exploit impressionnant.

« J’aimerais beaucoup le refaire, c’était une sensation incroyable mais tout le travail en amont était très épuisant physiquement et mentalement » déclarait Felix dans son livre « Ma Vie En Chute Libre : Mémoires supersoniques »

© Red Bull Media House



Le projet Red Bull Stratos est un exploit à la fois physique, technologique mais aussi psychologique. Il aura permis à la science d’apprendre énormément sur le fonctionnement du corps humain et ses réactions dans des conditions non standards. Tout cela dessina le futur de l’aérospatial.

Après Red Bull Stratos, Felix Baumgartner est resté actif en tant que pilote d'hélicoptère et vole dans le monde entier pour faire rêver les gens avec ses « aerobatic skills ». Le week-end dernier, il démontra ses compétences lors de l'International Sanicole Airshow, un grand show qui se déroulait les 10, 11 et 12 septembre sur l'aérodrome de Sanicole à Hechtel.

© Red Bull Media House

Mais comment est-ce possible de réaliser de telles figures avec un hélicoptère ? Red Bull en connaît le secret. Avec un hélicoptère spécifique, un BO 105 C, et un pilote talentueux, d’incroyables figures sont possibles. Une pratique impressionnante et très visuelle.

Plus d’informations sur : https://www.redbull.com/be-fr/felix-baumgartner-international-sanicole-airshow