Avez vous déjà envisagé de dévaler des pentes vierges. L’envie vous a éffleurée l’esprit, mais vous avez tout de suite pensé aux matériel ainsi qu’à l’accompagnement par un professionnel. Cela vous a découragé et pourtant il existe des solutions simples. L’exemple vient de Toni et Nico qui par le biais de l’ESF des Orres ont créés « Ski & Montagne expériences ».

« Beaucoup de gens ignorent qu’ils peuvent découvrir les joies du hors piste, de la randonnée ou encore du freerando via l’école de ski francais (l’ESF) » nous explique Toni, un grand spécialiste de la montagne, moniteur ESF et surtout un des deux fondateurs de « Ski & Montagnes experiences »

«Il ne faut pas être guide de haute montagne pour faire découvrir autrement la montagne au skieurs qui en ont envie. Les guides de haute montagnes peuvent vous emmener sur les glaciers ou encore sont habilités a vous encorder, et nous moniteur ESF ne pouvons pas le faire, mais cela ne nous empêche pas de faire découvrir la rando et le hors piste dans les règles de l’art » continu Toni.





Quand nous retrouvons Tony à 9h en bas des pistes, les trois enfants sont impressionnés.

Le moniteur de l’ESF, nous équipe avec une balise Arva et nous prête aussi, pelle et sonde que nous mettons dans nos sac à dos. Arrive ensuite l’initiation au fonctionnement de l’Arva qui n’est autre que l’instrument qui permet de retrouver une personne prise dans une avalanche. De la nous empruntons le télésiège, puis le téléski pour arriver au sommet de la station des Orres. Nous prenons à droite, alors que les pistes sont sur la gauche. Dernière vérification du bon fonctionnement de notre Arva, et voila la troupe de six personnes qui part en hors piste.

Toni, explique les règles de base qui consistent à avoir de la distance entre chaque skieur.

Pour cette première expérience « hors piste », les enfants de 13, 16 et 17 ans sont étonnants. Leur ski en poudreuse passe très bien et on voit sur leurs visages qu’ils s’éclatent. C’est le principal. Loin de la cohue des pistes, le sentiment de liberté est là. Toute la petite troupe est contente. Les parents sont heureux de cette découverte, du calme et de la beauté du paysage. Les enfants, eux sont heureux de faire su ski en poudreuse comme les pro qu’ils voient à la télé. Un pur moment de plaisir a découvrir et accessible dès l’étoile de bronze pour les enfants.





L’avantage avec la structure mise en place par Toni et Nico, c’est la facilité d’accès, les conseils qui sont donnés en fonction de votre niveau. Les sorties vont d’une durée de deux heures pour une découverte du monde de la rando à plusieurs jours quand vous êtes pris par la fièvre de la « montagne autrement ».

Les tarifs varient en fonction de la sortie.

À consulter sur

https://www.esf-lesorres.com/ski-de-montagne-les-orres/