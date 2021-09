Notre héros national de VTT slopestyle Thomas Genon aime se rendre dans les Alpes suisses pour s’entraîner. Le Bike Kingdom Lenzerheide est donc en quelque sorte sa deuxième maison. Cette vidéo, réalisée par Anthill Films, met en scène le jeune belge et la « légende » qui plane dans la station : « The Legend of Tommy G ». Les habitants du village et autres vététistes professionnels partagent l’histoire de ce jeune pilote VTT. La légende raconte qu’il a traversé le mur du son, qu’il peut rouler sur l’eau, qu’il a roulé sur la lune, … Ce qu’il fait ensuite dans la vidéo, bien sûr !

Cette histoire devient de plus en plus hilarante au fil de la vidéo car on découvre que la « The Legend of Tommy G » existe bel et bien. On voit donc Thomas effectuer des choses de plus en plus incroyables et parfois même absurdes. Cette vidéo délirante confirme également la présence du jeune belge sur la scène internationale. Elle comptabilise déjà plus de 200 000 vues sur Youtube.

© Bike kingdome Lenzerheide & Sterling Lorence

Tout au long de la vidéo, de nombreux riders/vététistes ; des amateurs aux professionnels de renommée mondiale comme Emil Johansson, Brett Rheeder ou encore Troy Brosnan, s’émerveillent à haute voix devant tout le talent de notre Thomas Genon.

Hormis son aspect ludique, cette vidéo est un véritable condensé de talent. Rappelons que Thomas s’était blessé durant la saison passée mais grâce à cette vidéo, on peut affirmer que Thommy G. est de retour !





On vous laisse découvrir la vidéo entière ici :

https://www.youtube.com/watch?v=_DzstL5RCHk&feature=youtu.be