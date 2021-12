Ce sont 40 secondes qui séparent le saut de l’hélicoptère à l’entrée du cratère de Villarrica dans le sud du Chili. Cet exploit en Wingsuit a été concrétisé par Sebastian "Ardilla" Alvarez. « Ardilla » l’écureuil volant, a préparé ce saut avec la précision d’un horloger. Pour commencer, il a fallu trouver les dimensions idéales du cratère, et donc trouver le volcan pour faire ce saut. De la, une longue étude des réactions du cracheur, de souffre, de cendres et de fumées, s’en est suivie. Le Villarrica est très actif, il y a donc des incertitudes face à ses réactions. Alvarez a étudié ce volcan pendant des mois. La météo, les vents, il a osculté les tous les détails. L’homme volant dit même qu’après cette phase préparatoire, « il y a une forme d’harmonie » entre le volcan et lui.

Néanmoins, il n’oublie pas, que comme le disent les Mapuches, peuple autochtone de son pays d’origine (le Chili), le cratère d’un volcan est la « maison du diable ».

© Red Bull Content Pool

Le saut se décompose de la manière suivante. Un saut d’hélicoptère dans le bon axe, un descente vers le cratère, puis un forme de plongeon pour descendre dans laet enfin une remontée pour sortir du volcan. Ceci est une figure spécifique en Wingsuit et très spectaculaire. On l’appelle la « Flare ». L’exercice consiste à prendre de la vitesse à la verticale qui créée de l’énergie, pour permettre d’avoir ensuite, beaucoup de vitesse horizontale afin d’entamer la remontée en sortie du cratère. Lors de son saut, Alvarez est descendu 10 mètres dans le cœur du cratère. Sa sortie du volcan était à plus de 180km/h. Un exploit mit en images grâce à une caméra frontale qui nous emporte avec « Ardilla » dans ce vol qui est tout à la fois d’une beauté et douceur intenses, et qui comme le dit cet ancien pilote militaire

Retrouvez toute l’actualité Wingsuit sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/