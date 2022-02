Quand les prévisions météo promettent d’immenses vagues à Nazaré, alors la WSL bat le rappel pour organiser la compétition de grosses vagues de l’année. Enfin parlons plutot de ce début d’année !

En effet, si il est possible de surfer des grandes vagues à Nazaré, c’est du mois d’octobre au mois de mars. Donc avec un peu de chance, nous aurons une session de rattrapage en fin d’année 2022.

Pour cette session du Tudor Nazaré Tow Surfing Challenge, 18 surfers ont fait le déplacement.

© WSL

Comme en fin d’année 2021, c’est les brésiliens qui ont fait le show. Coté messieurs, c’est Lucas Chianca qui a à nouveau brillé sur les immenses vagues de la côte portugaise.Coté féminin, Maya Gabeira a dominé la compétition. La détentrice du record du monde de la plus haute vague surfée par une femme (22,4m) était la reine de Nazaré pour la première session de 2022. A noter la blessure de la française, Justine Dupont dès sa première vague. Blessée à la cheville gauche, la française n’a pas eu d’autre choix que de passer par la case hopital.La WSL organise des compétitions de surf de grosses vagues, avec des formats changeants. En 2022, il y aura trois événements, le premier s'est joué jeudi à Nazaré, le deuxième se fera de nouveau à Nazaré (entre novembre et mars 2023) et le troisième à Hawaï (entre novembre et mars 2023).

