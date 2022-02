Cette première compétition de surf de l’année apporte son lot d’émotions. Tout d’abord avec une première journée ou les tubes ont subit les assauts des plus grand surfers de la planète. Entre John John Florence, Kelly Slater et Lucca Mesinas, les spectateurs ne savaient plus ou donner de la tête.

La Pro Pipeline tient ses promesses, entre vagues impressionnantes et surfeurs qui tente l’impossible.



La deuxième journée, avait une valeur historique. C’était l’entrée en scène de la compétition féminine. Une première à Pipeline. Malia Manuel (de Kauai) etait la princesse de la journée avec un excellent score lors de son premier ride et de son backdoor drainer. Carissa Moore, championne du monde en titre à elle fait une démonstration de son savoir faire. C’etait un festival de tubes sur un des récifs le plus emblématique au monde.

Jour 3, retour à la compétition masculine. John John Florence et Kelly Slater ont sortis le grand jeux. Le premier à mis a mal l’australien Jackson Baker et en huitièmes il a réussi à sortir le brésilien Joao Chianca avec la classe qui le caractérise.De son coté, le bientôt quinqua Kelly Slater, reste le maitre des situations difficiles. Si le début en seizième de finale était simple contre un Jake Marshall absent de ce round. La difficulté etait lors des huitièmes quand mené au score, son excellence Slater à sorti un tube incroyable noté 9,23 à trois secondes de la fin de la manche. L’exploit de l’américain relève quasi du miracle ! A sa srtie de l’eau, Kelly à explosé de joie et repart gonflé à bloc pour les quarts de finales.

Le suite de la compétition va sans aucun doute être passionnante ! Nous vous tiendrons au courant sur votre chaine FreeRide by Les Sports+

