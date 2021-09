En cette fin d’année sous le signe de l’inconnu, de la difficulté mais surtout de l’entraide, nos athlètes Belges, membres de l’équipe Red Bull Belgique, tenaient à nous adresser un message dans une vidéo récemment publiée sur leur réseau. On y retrouve, entre autres, Nafi Thiam ; médaillée d'or il y a quatre ans à Rio sur l'heptathlon, Thomas de Dorlodot ; parapentiste et aventurier ou encore le pilote Thierry Neuville.

Cette vidéo conclut parfaitement cette année et marque le début d’une nouvelle étape. L’approche d’une nouvelle année qui se veut positive, passionnante et absorbante.

© Red Bull Media House

"2020 a été une année de folie, mais nous avons continué à tout donner", explique Wout Van Aert.

Cette vidéo démontre également, une fois encore, le beau potentiel qu’a la Belgique d’un point de vue sportif. Un large panel d’athlètes, chacun au top niveau de leur discipline et surtout toujours présents pour nous faire vibrer et rêver.

L’année 2021 sera également l’occasion de se fixer de nouveaux objectifs, d’oser franchir le pas et sortir de sa zone de confort, comme nous l’explique le basejumper Cédric Dumont. Ce qui est certain, c’est qu’énormément de belles choses sont à venir.

Du côté de la rédaction La DH les sports, on vous prépare de nombreux sujets orientés aventures, découvertes et sports-extrêmes. Le but est de vous partager les informations clés mais aussi de vous faire voyager avec nous. 2021 s’annonce être une année haute en couleur.