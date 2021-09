Durant les dernières semaines, on a vu apparaitre de nombreuses vidéos de sports d’hiver sur les réseaux sociaux. Les accros de la montagne font savoir leur envie de grands espaces et de neige fraiche comme dernièrement, avec la vidéo « With or Without Snow » du Français Valentin Delluc.

Tombé du ciel sur les pentes alpines du côté du lac de Serre-Ponçon, le speed rider pro de Morzine réinvente encore une fois son sport et ride sans poudreuse.

© Red Bull Media House

Cette vidéo met en lumière le talent et la créativité du speed rider Français Valentin Delluc, l’un des meilleurs mondiaux dans sa discipline. Ses vidéos impressionnent le monde, comme la vidéo Moonline, dans laquelle il survole Chamonix de nuit et en speed riding. Le speed riding est une discipline mêlant la mini-voile et le ski. Le principe est de dévaler les pentes, normalement enneigées, et de mélanger glisse et acrobaties aériennes.

Malgré la fermeture prolongée des pistes de ski Françaises, les riders partagent leurs exploits afin de nourrir les passionnés et accros de montagne. Un partage permettant de s’évader et de changer d’air durant cette période compliquée. Une fois encore, la vidéo de Valentin réalisée par Red Bull nous aura fait voyager et frissonner.

La vidéo complète : https://www.redbull.com/fr-fr/videos/valentin-delluc-with-or-without-snow