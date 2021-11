C’est l’histoire de deux légendes vivantes des ultras trails, qui non seulement se sont lancés un défi complètement hors normes, mais qui en plus en on fait un film.

Les deux légendes ne sont autre que le francais, François D’haene et l’américaine, Courtney Dauwalte, athlètes du team Salomon.

Le défi que c’était lancé ces deux passionnés, était de faire avec six semaines d’intervalles deux des plus dur ultra trail de la planète, le Hardrock 100 dans le Colorado et l’UTMB du Mont Blanc.

Dans la première course, on parle de 100 miles dans les montagnes du Colorado ((160 km et 10 000 m de dénivelé positif), dans le Mont Blanc ce sont 170 kilomètres qui font la part belle aux dénivelés.

"Long Short", est le film qui rentre dans les détails de la préparation de cet exploit sportif. Cinquante minutes, ou les sourires font place à la difficulté de l’effort. Ou l’effort devient grisant quand on approche la victoire. François D’Haene a non seulement réussi l’exploit de faire les deux ultras trails, mais il les a gagné tous les deux . Laissant la concurrence loin derrière. De son coté Courtney Dauwalter a eu un peu de mal et n’a pas fini le HardRock 100, mais elle a prit sa revanche en gagnant l’UTMB et se classant septième au classement général homme et femme confondus.

C’est une superbe aventure avec beaucoup d’émotions et une immersion comme on en voit rarement dans le monde des supers trailers. A la question pourquoi un titre comme "Long shorts"? La réponse est dans la tenue vestimentaire des deux stars de la discipline.