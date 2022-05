Avant de ranger les skis pour la saison, penchons-nous sur le métier de shaper de snowpark. Après une saison record pour de nombreuses stations, le métier de shaper est de plus en plus mis en avant. Un métier qui se professionnalise et des snowparks toujours plus révolutionnaires. La mission d’un shaper ? Développer, aménager et gérer au quotidien des Snowpark. Et même plus, mettre en place des événements, accompagner des athlètes et coordonner les médias.

© Alaïa Group

Un travail considérable

« Alors nous, on est une équipe de huit personnes, quatre machinistes et quatre shapers. Les machinistes ont trois machines. A la journée, ça représente trois shapers à 100 % et un qui fait 50 % média 50 % shape. » explique Manu.

« Par exemple pour construire un Big Air comme celui de Crans Montana, c'est à peu près 15 000 mètres cubes de neige. Pour un halfpipe, c'est 30 000 mètres cubes de neige. En termes d'heures de travail pour un halfpipe avec des préformes, c'est 200 à 250 heures de travail. » développe le Head Shaper du Alaïa Parks.

© Alaïa Group

Qu’est-ce que l’Alaïa Parks ?

Un snowpark unique en Suisse romande sur plus de 100’000 m2 avec l’unique half-pipe Olympique des Alpes valaisannes, rien que ça. Du débutant qui fait ses premiers pas dans l’univers des sports d’action au professionnel qui cherche à progresser en laissant libre cours à sa créativité. Ce snowpark est définitivement le paradis des riders.

Mais Alaïa c’est bien plus qu’un snowpark. Lancée en 2015 par Adam Bonvin, Alaïa est née à la suite d’un voyage de surf à Hossegor en France. Son envie : reconstituer cette ambiance du surf et des sports d’action en Suisse et partager les valeurs qui s’y associent. Le nom « Alaïa » vient des premières planches de surfs utilisées par les Hawaïens et le surf est à l’origine de nombreuses disciplines de glisse, comme le skate ou le snowboard. Il paraissait normal d’utiliser ce nom pour créer des lieux dédiés à la pratique des sports d’action. Ce projet fou nait alors en mars 2016 lors du lancement d’une récolte de fonds. En moins de 50 jours, c’est plus de 100’000 francs suisses qui sont récoltés et qui permettent de lancer la concrétisation du concept. Après cette étape franchie, la commune de Lens, située à quelques minutes de Crans-Montana, valide la mise à disposition d’un terrain pour la réalisation du premier projet, Alaïa Chalet. La construction de ce centre, dédié à la pratique de sports d’action comme le skateboard, la trottinette, le BMX, le parkour, le freeski ou le snowboard, débute en juin 2017. En janvier 2019, c’est l’ouverture de la partie indoor avec le skatepark, le big air ainsi que la zone gymnastique et trampolines. Les travaux se terminent en août et une grande fête accueille les fans et quelques pro riders.

© Alaïa Group

En parallèle, la Bourgeoisie de la Ville de Sion autorise à Alaïa la construction du projet de la Bay dans la zone du Domaine des Îles, un espace de loisirs. Les premiers coups de pioche interviennent en novembre 2019. Ce projet a ouvert ses portes au public le 1er mai 2021. Il s’agit du tout premier bassin de surf de ce type en Europe continentale et les 40’000 surfeurs pourront découvrir les joies du surf avec des vagues similaires à l’océan. Finalement, le groupe Alaïa a fait l’acquisition de l’hôtel Green au centre de Crans-Montana et ce dernier est en cours de rénovation. L’Alaïa Lodge prévoit d’ouvrir durant l’automne 2021. L’établissement du style « Swiss Lodge » proposera 144 lits répartis en plusieurs types de chambres : Double premium, Familiale ainsi que des dortoirs de 4 à 10 lits, idéal pour les groupes de toutes tailles. En 2021, Alaïa devient la destination phare pour les sports d’action et offre une expérience ultime à tous ses visiteurs.

© Alaïa Group

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de freestyle! Le Snowpark Alaïa Parks by Tudor reste ouvert jusqu’au 5 juin à la Plaine Morte. Laissez-vous surprendre par cette infrastructure évolutive à 3’000m d’altitude et exprimez votre créativité. Rider sur les traces des Nines.

© Alaïa Group & Distillery



Comment on devient shaper ?

« Déjà, tu as été rider. Il faut avoir pratiqué ces activités comme le ski, le snowboard. Et puis après avoir construit aussi de son côté, déjà des kicks en backcountry, ce genre de choses pour avoir une notion. Et puis après, c'est sur le terrain parce que la neige est un matériau meuble qui n'est jamais pareil à travailler. Ça s'apprend, c'est l'expérience. Et puis, ce sont les années qui font que tu deviens shaper. Le milieu du Shape se professionnalise énormément, notamment avec les machines. » explique Manuel Navenot.

Crans Montana, un terrain de jeu infini

« On peut dire que c'est un très grand snowpark. On est à 100 000 mètres carrés avec une vingtaine de modules. On a deux kickers L et deux kickers XL. On a un grand halfpipe de taille olympique, on a un mini halfpipe. On a aussi une super mini rampe qui est hyper fun à rider. Et puis on a aussi une autre partie qui est plus loin. C'est le mini parc, où là, il y a aussi trois M et trois S. » développe Manu.

© Niel Van Herck

Mais Crans Montana c’est surtout un panorama unique, largement ouvert avec vue sur les plus beaux sommets alpins. La diversité des activités, hébergements, événements, restaurants, possibilités de shopping, … Près de 100 km2, qui partent des vignobles à 600 mètres d’altitude jusqu’au glacier à 3000 mètres. - Une vraie destination 4 saisons, 6000 personnes vivent à l’année dans la station. Des remontées mécaniques ouvertes 365 jours par an. 140 km de ski dans une seule destination, avec des pistes pour tous les niveaux, un snowpark de dingue pour les freestylers et un rando parc unique en Europe pour les amateurs de ski de randonnées. A la belle saison, c’est le paradis du golf, de la randonnée et du bike. Bref, le paradis des sportifs et amoureux de la nature.

© Niel Van Herck

