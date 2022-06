<< Participer au crowfunding >>

Pour une session surf, un trip entre amis, une virée en bateau ou une après-midi sport nautique, la startup belge, Nuoceans, vous propose de pratiquer vos activités sportives tout en agissant pour la planète. La start-up a développé une nouvelle sandale pour lutter contre l'énorme, et pourtant peu connue, quantité de pollution plastique générée par les tongs usagées. Ce type de sandales, porté quotidiennement par la moitié de la population mondiale, représente une production de 3 milliards de paires par an. Actuellement, elles sont fabriquées à partir de matériaux à base de pétrole, ce qui en fait l'une des sources les plus courantes de pollution plastique des océans. La sandale Nuoceans (la “Nuo”) représente aujourd’hui la seule chaussure fabriquée à partir de ces plastiques océaniques non recyclables à travers un processus entièrement circulaire.

Une problématique impactant le monde du sport

Proche de la nature, les sportifs font face chaque jour à cette problématique. Au premier plan, les surfeurs. « En fait, le ressenti que nous on a, en tout cas moi, c'est que pour les sportifs, la nature, c'est leur terrain de jeu. Et du coup, pouvoir la protéger, ça fait souvent partie de leurs valeurs. Je pense personnellement que c'est vraiment lié à leur ADN et à qui ils sont et pourquoi ils font ce sport aussi. » développe Hadrien Lejeune, cofondateur du projet.

La pollution plastique c’est surtout :

91% du plastique n'est pas recyclé. (Geyer et al., 2017)

94% du plastique qui entre dans l'océan finit au fond de la mer. (Sherrington, 2016)

La moitié de tous les plastiques existants a été produite au cours des 15 dernières années. (Geyer et al., 2017)

On prévoit que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. (Hornak, 2016)

Les plastiques contiennent souvent des additifs. Selon certaines estimations, ils pourraient mettre 400 ans à se décomposer. (Parker, 2019)

Le plastique représente près de 70 % des déchets océaniques. (Veeken, 2019)

La pollution liée aux tongs c’est :

Les tongs sont le type de chaussures le plus vendu en Chine, en Inde et en Afrique. (Yasukawa & Page, 2017)

On estime que les ventes mondiales de tongs dépassent les 20 milliards de dollars, ce qui est plus que le marché des baskets. (Bromnick, 2011)

L'un des plus grands polluants de l'océan est le polyuréthane provenant des tongs et autres chaussures qui ont été lavées ou jetées dans les rivières et qui se déversent dans l'océan. (MacDonald, 2017)

La grande majorité des tongs sont fabriquées à partir de polymères à base de pétrole, dont la plupart ne peuvent pas être recyclés. (General research on flip flop materials)

Ces chiffres éloquents permettent de se rendre compte de l’impact que peut avoir chaque initiative visant à contrer ces tendances. Le projet Nuoceans s’inscrit donc dans ce mouvement et vise à offrir une solution durable et attractive pour les sportifs.

