Qui n’a jamais rêvé d’aventure, de grands espaces et d’expéditions ? Ou tout simplement, d’un plein d’air frais dans des sommets alpins. Avec des skis aux pieds ou des cordes d’alpinismes en main, un bon équipement est primordial. The North Face s’est fait une place de choix au fil des années dans ce milieu de l’aventure. Nous avons eu l’occasion de tester avec la nouvelle technologie FUTURELIGHT de The North Face et leur collection Summit Series en conditions réelles. Un test qui a révélé plusieurs surprises.

© Niel Van Herck & Alexandre Buslain & The North Face

<< Premier test, l’ensemble AMK L5 FUTURELIGHT >>

Cet ensemble représente la couche extérieure d’un ensemble complet. Cette couche externe est là pour fournir une barrière contre la neige, la glace et les vents hurlants. Afin de garder le corps en équilibre, elle doit aussi permettre à l'humidité de s'échapper, pour vous garder au sec et au chaud. Testée en conditions de haute montagne sur le Glacier de la Plaine Morte à Crans-Montana, l’ensemble AMK surprend par son rapport poids/efficacité. Un moindre poids pour une chaleur garantie, très appréciable lors de journée en extérieure.

Doté de la technologie FUTURELIGHT™ à coutures scellées, cet ensemble convient aussi bien pour une bonne session ski, snowboard que pour une journée grimpe entre amis. Une polyvalence appréciable quand on sait que ces vêtements sont conçus pour durer et pour vivre.

© Niel Van Herck & Alexandre Buslain & The North Face

<< Second test, l’ensemble AMK L6 CLOUD GARNISSAGE DUVET 1000 >>

Testé et approuvé par les athlètes The North Face en quête d’aventure alpine plus légère à un rythme plus rapide, cet ensemble représente le meilleur compromis que propose The North Face. La veste parka L6 apporte une chaleur inégalée sans volume ni poids. Il faut reconnaitre qu’à la réception du colis, le poids laissait penser que le carton était vide. Une fois portée, la veste étonne par sa légèreté tout en protégeant intégralement du froid.

© The North Face

Sa technologie d'assemblage de fils Cloud Down, une structure discontinue de caissons intérieurs et extérieurs asymétriques décalés permet au duvet d'avoir suffisamment d'espace pour gonfler tout en gardant la doublure à proximité du corps pour de meilleures performances thermiques. De plus, la couche L6 dispose d'une finition en tissu métallisé sur la doublure pour des performances thermiques améliorées avec un poids minime. Son utilisation de prédilection ? L’aventure en montagne, l’alpinisme et les grands froids.

© The North Face

Summit Series

Big wall, ski, alpinisme ou expédition en haute montagne, la collection Summit Series™ est conçue pour affronter les longues journées dans des conditions extrêmes où chaque gramme et chaque détail comptent. Proposant un ensemble en plusieurs couches toutes plus technologiques les unes que les autres, cette collection est idéale pour toutes sorties en pleine nature, là où les conditions peuvent vite changer.

FUTURELIGHT

Annoncée comme la technologie la plus avancée au monde de vêtements d’extérieur imperméables et respirants, il faut avouer que la technologie FUTURELIGHT ne nous a pas déçu. Testé en conditions de haute montagne sur le Glacier de la Plaine Morte à Crans-Montana, l’ensemble FUTURELIGHT allie à la perfection un poids minime et une protection contre le froid optimale. Pour la toute première fois, The North Face a ajouté à la membrane étanche la propriété de perméabilité à l'air. Contrairement aux membranes traditionnelles, la nanostructure de la membrane FUTURELIGHT™ permet à l'air de circuler afin d'offrir une meilleure ventilation et une respirabilité accrue sans que cela n'altère l'imperméabilité ni la résistance.

© Niel Van Herck & Alexandre Buslain & The North Face

La nanostructure de la membrane des vestes FUTURELIGHT permet à l'air de passer à travers pour être plus respirante sans sacrifier l'imperméabilité et la solidité. Les fils Spectra® sont utilisés sur les coudes pour plus de résistance et toutes les coutures sont entièrement scellées pour faire barrière contre le vent, la pluie et la neige. Le compagnon idéal pour une sortie en pleine nature.

Le terrain de jeu idéal

Le matériel a été testé en conditions réelles à Crans Montana. A 3000 mètres d’altitude, le Glacier de la Plaine Morte était le terrain de jeu idéal pour tester les technologies The North Face.

© Niel Van Herck & Alexandre Buslain & The North Face

