Dinant dispose d’atouts et d’activités pour un tourisme très diversifié : de son patrimoine culturel, avec le célèbre Adolphe Sax, à son patrimoine architectural, en passant par sa gastronomie, ses activités sportives et aventures, Dinant propose sur son territoire de quoi satisfaire les attentes d’un public, qu’il soit belge ou étranger, désireux de tout retrouver en un seul lieu.

C’est également un terrain de jeu infini pour les sportifs comme Maxime Richard. Originaire du coin, le sportif professionnel s’épanouit depuis toujours dans cette région riche en diversité.

Un large panel d’activités

Dans le clip promotionnel récemment partagé par la Ville de Dinant, on retrouve un panel très diversifié de personnes qui se laissent littéralement entraîner au rythme des nombreuses activités qu’offre la belle cité mosane. Des pas de danse en famille sur le sommet de la Citadelle, une petite chorégraphie au sommet d’un rocher, un air de guitare devant le Château de Walzin ou encore un peu de rock en magasin, sacs de shopping à la main ; c’est possible à Dinant !

Dans une période où les voyages à l’étranger restent incertains, il est bon de se tourner vers la richesse de notre territoire. « Dinant s’inscrit dans une très belle dynamique. Les choses évoluent et changent. Nous souhaitons refléter cette image et montrer à quel point la ville est ouverte vers l’extérieur, accessible au plus grand nombre et avec tellement de possibilités à offrir. Ce nouveau clip met en scène des profils de « touristes » qui sont très différents, mais que Dinant parvient à faire bouger, en sa qualité de destination all-in » commente Thierry BODLET, Bourgmestre.

Une région dans laquelle on pourra y découvrir d’autres activités, telles que des trottinettes tout terrain, des Vespa électriques, des logements insolites ou encore du packraft, ces canoës gonflables qu’on peut emmener et utiliser presque partout ! Une garantie d’aventures made in Belgium.

