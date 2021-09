Le mois de février a été marqué par des conditions météorologiques inhabituelles dans les Alpes autrichiennes. Malgré cela, la compétition devrait pouvoir se maintenir. Face à ces rares conditions d’enneigement et en cette période de pandémie si particulière, Les organisateurs ont pris la décision d’étendre la période météo pour la compétition de Fieberbrunn jusqu’au 17 mars.

De nombreux freeriders inscrits au Freeride World Tour ressentent une atmosphère particulière en Autriche, pays d’origine de Mozart, comme s’ils skiaient en rythme avec les compositions du prodige.

De plus, le FWT et Fieberbrunn ont une histoire commune harmonieuse, célébrant cette année la douzième édition consécutive de la compétition sur ces mêmes montagnes. Cette longue histoire n'est pas étonnante, car la face utilisée pour la compétition, la Wildseeloder de Fieberbrunn, offre le terrain parfait - raide, exposé et stimulant même pour les riders les plus expérimentés.

La grande finale du Freeride World Tour se tiendra comme toujours en Suisse, à Verbier lors de l’Xtreme de Verbier. La compétition devrait se tenir entre le 20 et le 28 mars 2021, en fonction des conditions météo.

© Freeride World Tour

Pour ceux qui ne sont pas encore initiés à l’esprit du Freeride World Tour, voici un petit rappel :

Le freeride est la forme la plus pure de ski et de snowboard. Les riders s’élancent sur un versant de montagne naturel et inaltéré, sans parcours défini et sans chronomètre. Oubliez de placer des bâtons de slalom en bas de la montagne. Oubliez la construction de sauts, de half-pipes et de tables. Oubliez l'entretien des pistes. Les compétitions de freeride ont pour but de jouer avec les caractéristiques du terrain qui se trouvent sur n'importe quel versant de la montagne, dans le format le plus excitant et le plus élémentaire possible. Il y a une porte de départ au sommet et une porte d'arrivée en bas. C'est tout.

Pour évaluer un run, les juges utilisent un système de points de 0 à 100. L'objectif de ce système approuvé par les riders est d'avoir un système de jugement unifié pour toutes les compétitions de la FWT, FWQ et FJT et qui permette à chaque style de ride d'avoir la possibilité de gagner. Les juges sont entièrement certifiés et supervisés par un juge en chef. Ils utilisent une méthode évolutive mais il restera toujours un facteur humain qui pourrait conduire à des interprétations différentes de la descente. Cela fait partie du freeride en tant que sport et doit être accepté par les riders comme par les juges. Pour les épreuves du FWT, le jury est composé de 6 juges : 4 juges, 1 juge principal et 1 juge vidéo (3 provenant du monde du ski et 3 du monde du snowboard). Les critères de jugement sont : La difficulté de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et tricks et enfin la technique.

Une étape qui s’annonce, une fois encore, très excitante.