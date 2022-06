C’etait une première historique pour Paris et cette compétition qui apporte son lot de sensations intenses dans un décor entre Seine, bateaux mouche et Tour Eiffel.

Samedi dernier c’est déroulé à Paris une événement sportif hors du commun. Le Red Bull Cliff Diving est l’événement de plongeon extrême.

24 plongeurs ont affronté la plateforme située face à la Tour Eiffel. C’est dans ce décor étonnant que Les femmes ont plongé d’une hauteur de 21 mètres et 27 mètres pour les hommes.



© Red Bull Content

On à déjà vu des images des cette compétition qui fait le tour de la planète en passant par Boston, Oslo ou encore la célèbre étape de Mostar en Bosnie-Herzegovine et son célèbre pont qui sert de rampe de lancement.A Paris, 20 000 personnes ont assisté au spectacle ébahies par des plongeons plus impressionnants les uns que les autres.

© Red Bull Content

Coté résultats, l’australienne Rhiannan Ifflalnd, quintuple championne du monde a gagné cette étape française sans aucune difficulté. Le podium féminin voit la canadienne Molly Carlson prendre la deuxième place et l’américaine Eleanor Smart est médaillée de bronze.Du coté des hommes, si le public espérait une victoire de Gary Hunt, le français de l’étape, c’est Catalin Preda qui prend la première place. Le français est second et un autre roumain Constantin Popovici vient compléter le podium.