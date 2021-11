Combiner différents sports extrêmes dans un seul et même projet unique en son genre ? Voici le X-project 2.0. Ce projet incarne une combinaison de différents sports dans le paysage enneigé à couper le souffle des montagnes de l'Engadine en Suisse. Planche à voile, speed riding, snowboard, wingsuit, backcountry freestyle et snowkite dans la poudreuse.

Pour le X-project 2.0, les meilleurs riders du monde se sont réunis dans les montagnes de rêve de l'Engadin, en Suisse. Ce qui est unique dans le X-project 2.0, c'est la combinaison de différents sports extrêmes. Dans l'histoire des sports d'hiver, ces sports n'ont jamais été combinés de cette manière. Les images sont surréalistes et pourtant réelles. Le X-project 2.0 apporte une nouvelle dimension aux sports d'hiver.

Thomas Traversa, de France, et Balz Müller, de Bienne, en Suisse, dessinent le "X" avec leur Snow Windsurfer sur les pentes de neige poudreuse immaculées des montagnes de l'Engadine. Le champion du monde de windsurf Thomas Traversa est l'un des meilleurs windsurfers de grosses vagues au monde. Il est le premier windsurfer à surfer la vague monstrueuse de Nazare, au Portugal, et a remporté le prestigieux Reb Bull Storm Chase.

On comprend vite que les athlètes présents dans ce projet font partie de l’élite mondiale. Un résultat impressionnant et inédit. L'équipe du X-project 2.0 se couronne avec un total de 6 titres de champion du monde, 6 victoires aux X-Games, 4 médailles d'argent aux X-Games, 2 médailles d'argent aux Jeux olympiques et 25 victoires en Coupe du monde dans une grande variété de sports. L’histoire des sports de montagne continue à être écrite avec ce projet extraordinaire.

Riders:

Thomas Traversa (FRA) – Snow Windsurfing // windsurf wave World Champion

Balz Müller (SUI/Biel BE) – Snow Windsurfing // deux fois champion du monde de windsurf foil

Maxime Chabloz (SUI) – Snowkite // multisport talent: Champion du monde junior de kitesurf freestyle et en même temps champion du monde junior de ski freeride.

Ueli Kestenholz (Bern/SUI) – Speedrider // multisport legend, multiple vainqueur de la Coupe du monde et participant olympique en snowboard alpin.

Geraldine Fasnacht (Verbier/SUI) – Wingsuit // trois fois vainqueur de l'X-treme Verbier en snowboard freeride, spécialiste du wingsuit et du base jump

Simon Fasnacht (Verbier/SUI) – Wingsuit // wingsuit and base jump spécialiste.

Flo Orley (AUT/Tirol) – Snowboard // Titre de vice-champion du monde sur le Freeride World Tour

Cody Bramwell (SWE) – Snowboard // a terminé troisième au classement général du Feeride World Tour 2021

Mathilde Gremaud (SUI/La Roche FR) – Freeskiing // Vice Olympic Champion

Fabian Bösch (SUI/Engelberg OW) – Freeskiing // deux fois champion du mondeEva Wyss (SUI/Biel BE) – Wing Snowboarding // Championne du monde de windsurf foil

Michael Näf (SUI/Rothrist AG) – Wing Snowboarding // Vice-champion du monde de planche à voile

